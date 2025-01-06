Фото Не простоял и десяти лет: последние жильцы накренившегося многоквартирного дома готовятся к переезду

В многоквартирном доме на улице Лубья пять квартир, из которых сейчас заняты только две. Жильцы этих квартир также съедут в ближайшие месяцы, поскольку есть большой страх, что дом рухнет.

На данный момент только две из пяти семей, проживавших в довольно новом, но накренившемся многоквартирном доме на улице Лубья в районе Юлейыэ в Тарту, остались в своих квартирах. Но и они также планируют переехать из здания, которое стало опасным.