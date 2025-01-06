На данный момент только две из пяти семей, проживавших в довольно новом, но накренившемся многоквартирном доме на улице Лубья в районе Юлейыэ в Тарту, остались в своих квартирах. Но и они также планируют переехать из здания, которое стало опасным.
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Фото ⟩ Не простоял и десяти лет: последние жильцы накренившегося многоквартирного дома готовятся к переезду
«Соседи, которые живут под нами, съедут в феврале, - сказала жительница этого дома, не пожелавшая назвать свое имя. - Мы тоже ищем новый дом». Существующие квартиры простаивают и продать их невозможно. «Кто купит?»