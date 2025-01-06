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Фото Не простоял и десяти лет: последние жильцы накренившегося многоквартирного дома готовятся к переезду

Перевод: София Солдатенко
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В многоквартирном доме на улице Лубья пять квартир, из которых сейчас заняты только две. Жильцы этих квартир также съедут в ближайшие месяцы, поскольку есть большой страх, что дом рухнет.
В многоквартирном доме на улице Лубья пять квартир, из которых сейчас заняты только две. Жильцы этих квартир также съедут в ближайшие месяцы, поскольку есть большой страх, что дом рухнет. Фото: Margus Ansu

На данный момент только две из пяти семей, проживавших в довольно новом, но накренившемся многоквартирном доме на улице Лубья в районе Юлейыэ в Тарту, остались в своих квартирах. Но и они также планируют переехать из здания, которое стало опасным.

«Соседи, которые живут под нами, съедут в феврале, - сказала жительница этого дома, не пожелавшая назвать свое имя. - Мы тоже ищем новый дом». Существующие квартиры простаивают и продать их невозможно. «Кто купит?»

Никто не может сказать точный момент, когда в доме станет небезопасно жить, рассказал муж пожелавшей сохранить анонимность жительницы дома. Чтобы не рисковать своей жизнью, люди решили жить в другом месте. Снежная зима и обильное таяние снега могут стать роковыми для дома.

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