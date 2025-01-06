Дороги в Соомаа становятся непроходимыми из-за затоплений, туристов призывают быть готовыми к испытаниям

Марика Йыгисалу, жительница Вильянди, одна из тех, кто решился проехать по затопленной дороге. Она поделилась своим опытом: «Я ехала так, чтобы одни колеса находились на снежном валу. Это помогло не застрять днищем». Хотя дно дороги, по ее словам, твердое, вода была достаточно глубокой для стандартных легковушек. «Моя машина не очень высокая, поэтому пришлось быть осторожной», - рассказала она. Вдобавок Йыгисалу отметила, что на этом маршруте есть еще несколько подобных затопленных мест.