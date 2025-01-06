«Не говорите, пожалуйста, "если он придет, если перейдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции". Ну это х*** (ерунда), извините», - добавил Зеленский.

Фридман уточнил, имеет ли Зеленский ввиду, что Украине тогда вовремя не оказали помощь.

«Я считаю, что нет. Мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова - это помощь, тогда мы получали ее очень много».

Уже после вторжения западные страны начали вводить санкции против России и активно поставлять вооружения Киеву.

Об извинениях Лукашенко

Зеленский также вспомнил первые дни войны и разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Через территорию Беларуси российские войска начали вторжение и пытались захватить Киев, но потерпели неудачу.

«Я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинился, он говорил, что "это не я", с его территории пускали ракеты, и пускал Путин. Он говорил: "Ты поверь, это не я, я не контролирую". Я ему сказал, что он такой же убийца, а он мне говорил: "Пойми, нельзя воевать с русскими"», - вспомнил Зеленский.

По его словам, Лукашенко предлагал ему ударить по Беларуси.