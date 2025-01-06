В воскресенье, 5 января, около полудня в Вырумаа произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Фото ⟩ Неудачный маневр стал причиной ДТП: два человека доставлены в больницу
ДТП произошло в 12:36 на третьем километре дороги Антсла-Ваабина в волости Антсла. Известно, что авария произошла, когда 20-летний мужчина на автомобиле Audi A4 поворачивал налево. При этом он столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 33-летний мужчина.
Оба водителя были доставлены в больницу.
Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск уточнила, что водители были трезвы и у них есть водительские права. Автомобильные шины также соответствовали требованиям.
«В момент аварии на улице было светло, но дорожное покрытие было мокрым», - добавила она.