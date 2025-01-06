Болеем за наших! Артти Айгро сегодня выступит на последнем этапе Турне четырех трамплинов

Артти Айгро показал результат 127,5 метра в квалификации и набрал 121,6 балла, что позволило ему занять 39-е место среди 62 участников.

«Это был непростой день – когда не удается найти идеальный прыжок, которого хотелось бы. Но главное, что я прошел в основные соревнования. Вероятно, придется рисковать или вносить серьезные изменения, чтобы мой прыжок был не просто немного лучше, а значительно», – поделился Айгро.

Лучший результат в квалификации показал австриец Штефан Крафт, преодолев 142 метра и набрав 155,4 балла. На втором месте оказался его соотечественник Максимилиан Ортнер с результатом 139,5 метра и 147,2 балла. Третьим стал швейцарец Грегор Дешванден, прыгнувший на 142 метра и заработавший 146,6 балла.

В отличие от обычного формата, на Турне четырех трамплинов участники соревнуются в парах. Пары формируются на основе результатов квалификации, и в первом раунде основных соревнований Айгро встретится с австрийцем Михаэлем Хайбёком, который показал результат 138,5 метра и набрал 145 баллов.

Первый раунд, который начнется в 17:30, определит 25 участников второго раунда. В него пройдут победители каждой пары, а также пять лучших из числа проигравших.

Перед финальным этапом турнирная таблица остается напряженной – лидер Штефан Крафт опережает Даниэля Чофенига, занимающего третье место, всего на 1,3 балла. Цена одного метра составляет 1,8 балла. Между ними располагается Ян Хёрль.

Артти Айгро, пропустивший основные соревнования в Инсбруке, опустился с 19-го на 30-е место в общем зачете Турне.