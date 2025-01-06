ЭКСПЕРТ Уничтожит ли Россия свое детище, созданное 35 лет назад?

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, казалось очевидным, что транзит газа в Европу через Украину прекратится. Так и случилось, но лишь спустя 34 месяца.

Этот бизнес был выгоден обеим сторонам: он помогал финансировать агрессора, но также давал Украине возможность защищаться. Ситуация выглядела довольно абсурдно - жертва позволяла финансировать свою оккупацию за счет транзита товара через свою территорию. С другой стороны, это выглядело не менее парадоксально - агрессор оплачивал часть сдерживания собственных атак, ведя бизнес через жертву.

Однако 1 января 2025 года этому пришел конец.

Фотография запечатлела солдата и женщину, проходящих мимо штаб-квартиры Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Тирасполе - столице Приднестровья, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, расположенного на восточной границе с Украиной. Фото: SERGEI GAPON

Наземный коридор в Молдову

В первые месяцы активной фазы войны регулярно появлялись и преднамеренно распространялись сведения о том, что Россия намерена не только создать сухопутный коридор к Крыму, но и продвинуться до Одессы.

Создание коридора к Крыму предусматривало вытеснение Украины с побережья Азовского моря, что в конечном итоге было реализовано. Продвижение до Одессы, в свою очередь, грозило полным лишением Украины выхода к Черному морю.