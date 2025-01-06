Москва десятилетиями пытается удерживать под своим влиянием территории, оккупированные Советским Союзом, используя для этого дестабилизацию и даже прямую оккупацию, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
ЭКСПЕРТ ⟩ Уничтожит ли Россия свое детище, созданное 35 лет назад?
Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, казалось очевидным, что транзит газа в Европу через Украину прекратится. Так и случилось, но лишь спустя 34 месяца.
Этот бизнес был выгоден обеим сторонам: он помогал финансировать агрессора, но также давал Украине возможность защищаться. Ситуация выглядела довольно абсурдно - жертва позволяла финансировать свою оккупацию за счет транзита товара через свою территорию. С другой стороны, это выглядело не менее парадоксально - агрессор оплачивал часть сдерживания собственных атак, ведя бизнес через жертву.
Однако 1 января 2025 года этому пришел конец.
Наземный коридор в Молдову
В первые месяцы активной фазы войны регулярно появлялись и преднамеренно распространялись сведения о том, что Россия намерена не только создать сухопутный коридор к Крыму, но и продвинуться до Одессы.
Создание коридора к Крыму предусматривало вытеснение Украины с побережья Азовского моря, что в конечном итоге было реализовано. Продвижение до Одессы, в свою очередь, грозило полным лишением Украины выхода к Черному морю.
Российские войска планировали выйти к границам Румынии и Молдовы. В случае с Молдовой ключевым было создание сухопутного коридора к левобережью Днестра, оккупированному с 1990 года. На этой территории находится созданное Россией непризнанное государство - Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика), существование которого служит стратегическим инструментом. Его главная цель - дестабилизация Молдовы, сдерживание ее развития и препятствие интеграции с Западом.
Таким образом, поставки газа в Молдову прекратились из-за невозможности транзита через Украину. Тем не менее «Газпром» и российская пропаганда решили воспользоваться ситуацией, придав ей дополнительную значимость. В своем заявлении «Газпром» указал, что прекращает поставки из-за задолженности, которая, по их оценкам, составляла 700 миллионов долларов. В то же время молдавская сторона заявила о долге в размере всего восемь миллионов долларов.
⚡️ Entire streets and districts face power cuts in Transnistria— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2025
Local media and social media users are sharing videos showing the effects of widespread power outages.
Earlier, Transnistria's "Ministry of Economic Development" announced rolling blackouts due to an energy… pic.twitter.com/AFqvLUzog4
Разница в расчетах возникла потому, что «Газпром» включал в долг поставки газа для всей территории Молдовы, включая Приднестровье, несмотря на то, что эта территория не контролируется молдавским правительством. Молдова же учитывала только газ, который использовался на подконтрольных ей территориях. Власти Приднестровья за потребленный газ не платили вовсе.
В итоге сложилась парадоксальная ситуация: Москва, создавшая многолетнюю территориальную проблему, теперь требует оплаты за газ, ссылаясь на «нормы международного права».
Территория Приднестровья составляет чуть более 4000 квадратных километров, что сопоставимо с Харьюмаа (уезд в Эстонии). По данным 2015 года, население региона составляло около 475 тысяч человек, но сейчас его оценивают в несколько сотен тысяч. Значительная часть жителей покинула анклав, перебравшись в Молдову, Европу или Россию.
Прекращение поставок газа уже привело к остановке работы промышленных предприятий региона, за исключением производства продуктов питания. Возникли проблемы и с газовой электростанцией, которая играла важную роль для всей Молдовы - треть электроэнергии поступала от нее.
In a meeting on Moldova’s energy situation, we reviewed our preparedness.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 30, 2024
The right bank, free from Russian gas since 2022, is secured for winter, while efforts continue to ensure uninterrupted electricity. For the left bank, humanitarian aid is being coordinated with partners. pic.twitter.com/z9vpffPi60
Как и в других странах, Молдова оказалась недостаточно подготовленной к подобному развитию событий: новые генерирующие мощности не были созданы, а существующие электролинии проходят через территорию Приднестровья. Работе над соединениями с европейской энергосистемой уделялось недостаточно внимания.
Зима пришла
Молдова ввела режим чрезвычайного положения на 60 дней еще в декабре. Было также объявлено, что электростанция в Приднестровье переходит на уголь, которого хватит на 50 дней. Если Приднестровье полностью прекратит поставки электроэнергии в Молдову, запасов угля может хватить на более длительный срок.
Электроэнергия уже сейчас подается с перебоями, и в определенные часы людям рекомендуют не пользоваться лифтами, так как высока вероятность застрять из-за отключений электричества.
Критический момент для Молдовы ожидается в январе-феврале. Вероятно, страна сможет пережить зиму благодаря поддержке Европейского союза - маловероятно, что страну, взявшую курс на Европу, оставят без помощи. Молдова, в свою очередь, предложила помощь Приднестровью, однако там от нее отказались. Рассчитывать на помощь со стороны России или Украины не приходится: Россия не в состоянии помочь, а Украина не заинтересована в этом.
Москва преследует ясную цель в отношении Молдовы - несмотря на победу прозападной Майи Санду на президентских выборах, в этом году стране предстоят парламентские выборы. Дата еще не определена - март, июнь или август. Главная задача Москвы - подтолкнуть избирателей голосовать против нынешней власти. Социальные проблемы в любом случае вызовут недовольство среди населения.
С жителями Приднестровья ситуация сложнее. Им неоткуда ждать помощи, кроме как от России, но и оттуда поддержка не поступает. Создание оккупированной территории для дестабилизации Молдовы остается успешным проектом Москвы на протяжении 35 лет. В свое время этому способствовал Михаил Лысенко, который также пытался добиться отделения Нарвы от Эстонии. В Молдове этот план был реализован.
Регион добивался признания своей независимости и активно сотрудничал с Нагорным Карабахом, Южной Осетией и Абхазией. Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией в 2008 году после войны с Грузией. Аналогичное сотрудничество велось и с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками.
После их присоединения к России в Тирасполе вновь появились надежды на аналогичный исход, поскольку регион заявляет о своем стремлении к объединению с Россией с 2006 года.
В 2024 году на короткое время появилась информация о возможном присоединении региона к России, но это так и осталось на уровне слухов.
Москва давно использует энергоресурсы как инструмент давления на страны. В начале 1990-х Эстония была полностью зависима от российской энергии, и Москва активно использовала это как инструмент давления. Однако сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда энергетическое оружие Москвы дестабилизирует Приднестровье - регион, который сама Россия использовала для влияния на Молдову и попыток давления на Украину.
Тем не менее не стоит недооценивать изобретательность и стойкость жителей таких регионов как Приднестровье. Люди здесь привыкли к трудностям, которые могли бы сломить многих европейцев. Однако коммунальные проблемы становятся серьезным испытанием для местных властей, особенно если решения не предвидится.
Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно из-за высокой степени неопределенности. Вряд ли Москва останется безучастной, но изменения в статусе Приднестровья в ближайшие годы кажутся вполне возможными. Какими именно они будут, может проясниться уже в ближайшие месяцы.