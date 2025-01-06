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Главный тренер «Флоры» Константин Васильев выбрал помощников

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Константин Васильев стал главным тренером "Флоры".
Константин Васильев стал главным тренером "Флоры". Фото: Eero Vabamägi

В понедельник, 6 января, основной состав таллиннской «Флоры» приступил к подготовке к новому чемпионату Эстонии по футболу в высшей лиге, сообщает RusERR.

Под руководством главного тренера Константина Васильева предсезонную подготовку начали 28 футболистов.

К работе на посту помощника главного тренера приступил бывший полузащитник сборной Эстонии Карл Мёэл, который летом прошлого года покинул «Пайде» и решил прекратить выступать на высоком уровне.

Тренером по физической подготовке стал бразилец Алонсо Давила Лоренсу Де Лима, который ранее работал в США и Франции.

Тренером вратарей остался Айко Оргла.

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