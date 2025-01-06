В понедельник, 6 января, основной состав таллиннской «Флоры» приступил к подготовке к новому чемпионату Эстонии по футболу в высшей лиге, сообщает RusERR.
Главный тренер «Флоры» Константин Васильев выбрал помощников
Под руководством главного тренера Константина Васильева предсезонную подготовку начали 28 футболистов.
К работе на посту помощника главного тренера приступил бывший полузащитник сборной Эстонии Карл Мёэл, который летом прошлого года покинул «Пайде» и решил прекратить выступать на высоком уровне.
Тренером по физической подготовке стал бразилец Алонсо Давила Лоренсу Де Лима, который ранее работал в США и Франции.
Тренером вратарей остался Айко Оргла.