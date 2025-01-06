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Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств

Редактор: rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Novikov Aleksey/Shutterstock

Для шведского предпринимательства прошлый год оказался особенно тяжелым: исторически рекордное количество банкротств, более 33 000 потерянных рабочих мест и вдвое больше реструктуризаций компаний по сравнению с предыдущими годами, пишет dv.ee.

Такую статистику за 2024 год подвела кредитно-информационная компания Creditsafe, передает Dagens Industri.

Всего обанкротились 10 141 акционерных обществ, сообщила Creditsafe.

Несмотря на то, что в последние годы в Швеции создавалось больше компаний, в прошлом году обанкротилось 1,3% из всех 780 000 акционерных обществ. Это самый высокий процент с 2013 года.

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