Для шведского предпринимательства прошлый год оказался особенно тяжелым: исторически рекордное количество банкротств, более 33 000 потерянных рабочих мест и вдвое больше реструктуризаций компаний по сравнению с предыдущими годами, пишет dv.ee.
Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
Такую статистику за 2024 год подвела кредитно-информационная компания Creditsafe, передает Dagens Industri.
Всего обанкротились 10 141 акционерных обществ, сообщила Creditsafe.
Несмотря на то, что в последние годы в Швеции создавалось больше компаний, в прошлом году обанкротилось 1,3% из всех 780 000 акционерных обществ. Это самый высокий процент с 2013 года.
Читайте подрбонее на dv.ee.