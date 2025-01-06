Спасатели помогли ребенку, пострадавшему во время катания на санках

Несчастный случай произошел в 13:42. Ребенка сбили на тюбинге, и он нуждался в медицинской помощи, сообщил представитель пресс-службы Ляэнеского спасательного центра.

Так как медики не смогли подъехать к месту происшествия на автомобиле, спасатели прибыли на помощь на квадроцикле и доставили пострадавшего к машине скорой помощи.