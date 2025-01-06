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В необычной эстонской семье чужие дети сроднились и стали как братья

Перевод: Ева Ойжинская
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В Пярнумаа живет необычная семья, которая своей любовью исцеляет израненные души.
В Пярнумаа живет необычная семья, которая своей любовью исцеляет израненные души. Фото: Urmas Luik

На одном из хуторов в Пярнумаа живут Тайве и Антс Конрад с детьми, чья жизнь могла бы сложиться иначе без поддержки этой семьи. Когда ребятам было пять-шесть лет, их биологических матерей лишили родительских прав, и после всех трудностей, выпавших на их долю в ранние годы, они оказались в детском доме. Благодаря программе «Семьи в своих домах» Эстонского объединения SOS Lasteküla мальчики, не связанные кровными узами, стали как родные братья.

13-летний Таави и 11-летний Михкель оказались в замещающей семье с разницей в год. Имена детей изменены в целях их защиты.

До встречи с Конрадами мальчики жили в Выру. Тайве рассказывает, что они с Антсом поженились 13 лет назад, для обоих это был второй брак. У Тайве от первого брака трое взрослых детей и несколько внуков. Общих детей у пары не было, и именно Антс предложил принять в семью ребенка, нуждающегося в помощи: «Летом у нас гостил внук Тайве, в доме было весело и шумно. А когда осенью он уехал, дом опустел. Казалось, чего-то не хватает».

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