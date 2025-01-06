На одном из хуторов в Пярнумаа живут Тайве и Антс Конрад с детьми, чья жизнь могла бы сложиться иначе без поддержки этой семьи. Когда ребятам было пять-шесть лет, их биологических матерей лишили родительских прав, и после всех трудностей, выпавших на их долю в ранние годы, они оказались в детском доме. Благодаря программе «Семьи в своих домах» Эстонского объединения SOS Lasteküla мальчики, не связанные кровными узами, стали как родные братья.
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В необычной эстонской семье чужие дети сроднились и стали как братья
13-летний Таави и 11-летний Михкель оказались в замещающей семье с разницей в год. Имена детей изменены в целях их защиты.