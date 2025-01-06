В необычной эстонской семье чужие дети сроднились и стали как братья

До встречи с Конрадами мальчики жили в Выру. Тайве рассказывает, что они с Антсом поженились 13 лет назад, для обоих это был второй брак. У Тайве от первого брака трое взрослых детей и несколько внуков. Общих детей у пары не было, и именно Антс предложил принять в семью ребенка, нуждающегося в помощи: «Летом у нас гостил внук Тайве, в доме было весело и шумно. А когда осенью он уехал, дом опустел. Казалось, чего-то не хватает».