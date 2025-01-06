Две кухни и два туалета: любимая многими актриса продает свою квартиру в Таллинне

«Я решила выставить на продажу свою квартиру на улице Татари в Таллинне. Квартира занимает весь второй этаж дома. В историческом здании размещалось посольство Латвии и родилось несколько замечательных спектаклей», - пишет она в Facebook.

По словам Королев, большая квартира подойдет как для семьи, так и для бизнес-деятельности, поскольку ее можно использовать как две отдельные квартиры. Есть две кухни, два туалета и два разных входа.

«Мы разделили квартиры промежуточной дверью, и при желании одну часть можно сдать в аренду, что позволит, например, погасить банковский кредит», - добавляет Королев.

Согласно объявлению KV.EE, трехэтажное здание, в котором расположена квартира, представляет собой построенный по проекту К. Вилькена в 1889 году деревянный дом в стиле неоренессанс. В 2021 году был отремонтирован фасад дома и заменена крыша.

Квартира расположена на втором этаже дома, где много окон, которые открываются на три стороны и обеспечивают обилие света. У квартиры два отдельных входа, и в настоящее время она используется двумя отдельными семьями, но ее можно превратить в большую общую зону, открыв всего одну дверь.

Более подробную информацию о предложении можно найти ЗДЕСЬ.