POSTIMEES В УКРАИНЕ Смерть на войне стала приходить к жертвам медленнее и кошмарнее

В прошлом году лучшее подразделение украинских беспилотников уничтожило 90 российских танков и почти 300 гаубиц; это военная техника на общую сумму 400 млн долларов. Никогда еще небольшие подразделения не воевали так эффективно.
Украинский полковник Евгений Гончаров однажды пригласил меня поехать с ним, чтобы показать, насколько близко уже находятся российские части. Мы запрыгнули в его «Ниву» и поехали в разрушенный бомбами поселок Пески под Донецком. «Видите, русские уже там, менее чем в километре», - указал он из окна машины.
Это была середина июня 2022 года. Полномасштабная война на Украине началась четыре месяца назад. Российская армия яростно атаковала по всему Восточному фронту. Они использовали тактику под названием «огненный вал». Это означает бомбить противника на полное уничтожение. Тогда российская армия выпускала около 50 000 снарядов в день.
По сравнению с нынешней ситуацией на фронте это большая разница. У россиян сейчас снарядов в несколько раз меньше.
Но это не главное отличие положения на фронте от ситуации на начало войны.
Штаб Гончарова располагался в заброшенном доме в пяти-шести километрах от фронта. Тогда 55-летний мужчина в зеленой футболке и кроссовках прыгнул в машину возле штаба. У него не было ни бронежилета, ни шлема. Он даже автомат с собой не взял. У него была только сигарета Winston во рту.
К счастью, мы с Харри (эстонским волонтером, помогающим украинской армии) были в надлежащих жилетах и касках. Офицерская «Нива» была советской машиной своего времени и без каких-либо защитных средств. Кроме того, она была еще и ярко-красной.