POSTIMEES В УКРАИНЕ Смерть на войне стала приходить к жертвам медленнее и кошмарнее

«Это часть совка, который мы, к сожалению, оставили в армии. Мы должны говорить об этом публично», - сказал Кузик.

Нужны снаряды

В комплект к героизму украинских воинов нужны новые, молодые, крепкие командиры. И они скоро понадобятся. Тогда украинская армия будет сопротивляться. «В рядах ВСУ есть изменения к лучшему, но они очень медленные», - констатирует Кузик.​

Эти изменения - собственная проблема Украины. У подполковника Кузика была только одна просьба к союзникам - дать военную технику и боеприпасы.

«Не хватает снарядов для пушек, танков, мин для минометов, - описал он состояние своего батальона. - Были недели, когда нам давали пять снарядов. Я использовал гаубицы других частей, но работать было не с чем. Танки нам отдали, но боеприпасов к ним тоже не так много, да и запчастей тоже нет. Получается простой. Один танк недавно пошел в бой с тремя снарядами. Уничтожили БМП с десантом. Потом пришлось ехать обратно, потому что без снарядов… Что он там сделает?!»

Хотя дроны изменили ход войны, сами по себе дроны не остановят российскую армию. Симфония не исполняется только солистом, каким бы хорошим он не был.

«Если бы были снаряды, мы бы стабилизировали фронт, - уверен Кузик. - Если Запад хочет каких-либо переговоров, сначала дайте нам достаточно оружия, а не сокращайте помощь в области вооружений».

«У меня нет другого выхода, мне все равно придется бороться за эту землю. Нам не помогают, мы начинаем отбирать оружие у орков, - рассказал Кузик, отец трех дочерей. - Даже если Трамп остановит войну, мир не продлится долго».

По мнению Кузика, война закончится только в том случае, если Украина убьет столько российских оккупантов, что это начнет влиять на настроения общества в России. «Рано или поздно это должно заставить их остановиться. Но это можно сделать только при наличии у нас оружия», - заявил командир батальона «Свобода».