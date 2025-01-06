В понедельник открылось пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками. Первым рейсом отправились руководители эстонских, латвийских и литовских операторов пассажирских поездов.
Галерея ⟩ Впервые за 30 лет: первые пассажиры отправились по маршруту поезда Таллинн-Рига-Вильнюс (1)
«Синхронизировав расписания пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы, мы запускаем регулярное железнодорожное сообщение между тремя странами, которого не существовало почти тридцать лет, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. - Хотя до сих пор между столицами теоретически можно было путешествовать на поезде, новое расписание сделает пересадку гораздо удобнее. Это сообщение особенно важно для Южной Эстонии, так как оно значительно улучшит международные связи региона».
По словам председателя правления латвийского оператора пассажирских поездов Pasažieru Vilciensi (Vivi) Райтиса Нешпорса, всех трех операторов объединяет стремление улучшить сообщение между странами Балтии. «Согласование расписания - это, конечно, только первый шаг в создании удобного для пассажиров пассажирского железнодорожного сообщения между странами Балтии, - сказал Нешпорс. - Созданное сообщение демонстрирует общие цели и хорошее сотрудничество трех операторов пассажирских поездов, которое, несомненно, продолжит улучшать трансграничное сообщение».
По словам председателя правления литовского оператора пассажирских поездов LTG Link Кристины Мейде, пассажиры заинтересованы в комфортном пассажирском железнодорожном сообщении между балтийскими столицами. «Пассажиры проявляют большой интерес к железнодорожному сообщению Вильнюс-Рига, которое было запущено год назад, и за первый год по этому маршруту проехало более 62 000 пассажиров, - сказала она. - Мы надеемся, что с новым сообщением с Таллинном и университетским городом Тарту мы сможем еще лучше удовлетворять потребности пассажиров».
Линия Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками обслуживается эстонским оператором пассажирских поездов Elron на маршруте Таллинн-Валга, латвийским оператором пассажирских поездов Vivi на маршруте Валга-Рига и литовским оператором пассажирских поездов LTG Link на маршруте Рига-Вильнюс.
Для рейса по нескольким странам билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора. В зависимости от оператора, билеты можно приобрести онлайн, через приложение, в билетном автомате или у агента по обслуживанию клиентов на борту.
Билеты на поезд Таллинн-Тарту-Валга можно приобрести в системе продажи билетов Elron, в автомате в поезде или у агента по обслуживанию клиентов. Только билеты первого класса гарантируют пронумерованное и гарантированное место.
Билеты на поезд Валга-Рига можно приобрести в билетной системе Vivi, приложении Vivi или у агента по обслуживанию клиентов в поезде. В поезде нет пронумерованных мест.
Билеты на поезд Рига - Вильнюс можно приобрести в билетной системе LTG Link, в приложении LTG Link или у агента по обслуживанию клиентов в поезде. Все места в поезде пронумерованы, также можно приобрести билеты первого класса. В поезде также организовано легкое питание.
Elron также продолжает готовить линию пассажирских поездов Тарту-Рига к открытию в 2025 году.
Elron - государственная компания, которая управляет пассажирскими поездами на железных дорогах, принадлежащих Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году поезда Elron совершили 7,83 млн поездок.
AS Pasažieru vilciens - латвийский государственный оператор пассажирских поездов под брендом Vivi в Латвийской Республике. В 2023 году поездами Vivi было совершено 17,1 млн поездок.
UAB LTG Link - литовский государственный оператор пассажирских поездов в Литовской Республике. В 2023 году поезда LTG Link совершили 5 млн поездок. Компания также обслуживает линии Вильнюс-Рига и Вильнюс-Варшава-Краков.