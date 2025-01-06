Для рейса по нескольким странам билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора. В зависимости от оператора, билеты можно приобрести онлайн, через приложение, в билетном автомате или у агента по обслуживанию клиентов на борту.

Билеты на поезд Таллинн-Тарту-Валга можно приобрести в системе продажи билетов Elron, в автомате в поезде или у агента по обслуживанию клиентов. Только билеты первого класса гарантируют пронумерованное и гарантированное место.

Билеты на поезд Валга-Рига можно приобрести в билетной системе Vivi, приложении Vivi или у агента по обслуживанию клиентов в поезде. В поезде нет пронумерованных мест.

Билеты на поезд Рига - Вильнюс можно приобрести в билетной системе LTG Link, в приложении LTG Link или у агента по обслуживанию клиентов в поезде. Все места в поезде пронумерованы, также можно приобрести билеты первого класса. В поезде также организовано легкое питание.

Elron также продолжает готовить линию пассажирских поездов Тарту-Рига к открытию в 2025 году.

Elron - государственная компания, которая управляет пассажирскими поездами на железных дорогах, принадлежащих Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году поезда Elron совершили 7,83 млн поездок.

AS Pasažieru vilciens - латвийский государственный оператор пассажирских поездов под брендом Vivi в Латвийской Республике. В 2023 году поездами Vivi было совершено 17,1 млн поездок.

UAB LTG Link - литовский государственный оператор пассажирских поездов в Литовской Республике. В 2023 году поезда LTG Link совершили 5 млн поездок. Компания также обслуживает линии Вильнюс-Рига и Вильнюс-Варшава-Краков.