Латиноамериканские СМИ сообщают о том, что в одном из отелей Эквадора найден мертвым известный уругвайский футболист Матиас Акунья.
Известный футболист свел счеты с жизнью
Обстоятельства смерти выясняются, но по официальной версии речь идет о самоубийстве. Футболист свел счеты с жизнью через день после приезда в Эквадор.
Акунья был на позиции полузащитника и нападающего, играл за «Эль Танке Сислей» (Монтевидео), «Сентрал Эспаньол» (Монтевидео), «Феникс» (Монтевидео), «Ливерпуль» (Монтевидео), «Монтевидео Уондерерз», АЭЛ (Ларисса, Греция), «Атенас» (Сан-Карлос), «Рентистас» (Монтевидео), «Бостон Ривер» (Монтевидео), «Ламия» (Греция) и «Мушук Руна» (Амбато, Эквадор).