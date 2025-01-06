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Видео Чемпиона мира и олимпийского медалиста арестовали за нанесение побоев полицейскому

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Фред Керли.
Фред Керли. Фото: IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

TMZ Sports сообщает о задержании в Майами олимпийского призера и трехкратного чемпиона мира по бегу Фреда Керли.

Как сообщает портал, инцидент произошел 2 января, когда Керли вступил в спор с полицейскими, осматривавшими место происшествия – полисмены попросили знаменитого атлета обойти территорию, когда он направлялся к своей машине.

Керли вступил в пререкания и вел себя агрессивно. В итоге завязалась потасовка, Фреда Керли успокоили электошокером.

Затем заключили под стражу - спортсмена обвинили в нанесении побоев полицейскому, сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка.

29-летний Фред Керли специализируется в беге на короткие дистанции. Американский атлет трижды становился чемпионом мира, а также взял две олимпийские медали на стометровке – серебро в Токио-2020 и бронзу в Париже-2024.

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