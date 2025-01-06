В коллективе «Русского театра» обсуждается новое название. Председатель совета театра Маргус Алликмаа сказал Rus.Postimees, что театру пора повернуться лицом к Эстонии. Директор театра подвердила, что у «Русского театра» будет новое название, вопросом остается только когда.
Директор театра Анне-Лий Пяйв объяснила нам, что в «Русском театре» действительно уже давно обсуждается возможная смены названия. «Главным образом из-за изменения условий, в которых театр работает на фоне войны, - уточнила директор. - Театр - живая форма искусства, и мы не можем и не должны игнорировать окружающий нас контекст».
Не смена вывески, но сути
По словам Пяйв, возможное изменение названия не будет просто формальной сменой вывески, так как и сам театр тоже меняется. По мнению Анне-Лий Пяйв, лучшим решением было бы, если бы инициатива смены названия и предложение нового названия исходили непосредственно от театра.
«Мы уже обсуждали это внутри коллектива как на более узких встречах, так и в широком кругу, привлекая в первую очередь творческую команду, - говорит директор. - Уже было предложено несколько вариантов нового названия, но пока театр их не хотел бы озвучивать, так как сбор идей продолжается».
Принятие окончательного решения будет, очевидно, сложным, именно потому, что в определенной степени коснется сути театра. «Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что театр продолжит давать спектакли на русском языке», - подтвердила директор. Анне-Лий Пяйв отметила, что во многих театрах в Эстонии и за рубежом уже происходили изменения названий, и администрация «Русского театра» изучит их опыт.
«Интерес к процессу высок, однако варианты нового названия мы не будем выносить на общественное обсуждение. Как только все будет готово - а это произойдет уже скоро - общественность узнает новое имя театра», - заверила Пяйв.
Председатель совета театра и руководитель Котла культуры Маргус Алликмаа подтвердил, что он осведомлен о возможном изменении названия, но принятых к рассмотрению вариантов нового называния он не знает.
«Я был вынужден покинуть собрание до его окончания, поэтому моя информация может быть неполной, но если бы было принято решение о новом названии, я наверняка бы об этом узнал», - ответил нам Алликмаа.
По его мнению, желание изменить название или обсуждения на эту тему вполне логичны и необходимы. «Любой думающий человек понимает, что разговоры о смене названия заставляют глубже задуматься и задать себе вопрос: а нужно ли что-то менять в основной задаче театра, или же изменения уже происходят в силу времени и обстоятельств?».
Поскольку Алликмаа в курсе внутренней жизни «Русского театра», он сделал для себя вывод, что по мнения внутри коллектива разнятся, но это вполне нормально. «С момента основания театр работал преимущественно для русскоязычной публики, с учетом ценностей, присущих русской театральной культуре и более широкой русской культуре в целом», - сказал председатель совета.
Обязательства перед другими культурами
По его словам, все давно привыкли к такому положению вещей, именно так «Русский театр» стал оплотом русской культуры. «Актеры и сотрудники театра просто выполняют свою работу, как делали это десятилетиями. Последние двадцать лет театр не служил никакой идеологии, кроме одной - создавать великое искусство», - говорит Алликмаа.
Однако он признал, что есть и другие точки зрения. В частности, люди осознают, что если средства на деятельность театра поступают из государственного бюджета, как и для других театров, то возникли определенные обязательства перед эстонской культурой.
«До сих пор в репертуаре иногда появлялись произведения эстонских авторов или приглашали эстонских режиссеров, но это было скорее случайным и поверхностным явлением. Сейчас начинают ощущать, что Русский театр имеет несколько иные обязательства перед местным культурным пространством, - сказал председатель совета. - Те, кто придерживается такого мнения, начали задумываться и о смене названия».
Он также подчеркнул, что постепенно приходит понимание, что «Русскому театру» пора повернуться лицом к Эстонии. Если до сих пор вклад «Русского театра» в широко обсуждаемый процесс интеграции был близок к нулю, то сейчас самое время это изменить и внести свой вклад.
«Смена названия стала бы красивым посылом для начала этого процесса. Насколько значительным или необходимым должен быть этот вклад – это уже следующий вопрос, который нужно обсуждать наряду с изменением названия», - считает Алликмаа.
Официальная смена названия - процесс, который потребует сотрудничества с Министерством культуры. Новое название должно быть утверждено министерством как учредителем. Весь процесс достаточно долгий и сложный. «Последним театр, сменивший название, был Кукольный театр, и я помню, что эта процедура потребовала от них немалых административных усилий», - сказал Алликмаа.