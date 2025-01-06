Директор театра Анне-Лий Пяйв объяснила нам, что в «Русском театре» действительно уже давно обсуждается возможная смены названия. «Главным образом из-за изменения условий, в которых театр работает на фоне войны, - уточнила директор. - Театр - живая форма искусства, и мы не можем и не должны игнорировать окружающий нас контекст».

Не смена вывески, но сути

По словам Пяйв, возможное изменение названия не будет просто формальной сменой вывески, так как и сам театр тоже меняется. По мнению Анне-Лий Пяйв, лучшим решением было бы, если бы инициатива смены названия и предложение нового названия исходили непосредственно от театра.

«Мы уже обсуждали это внутри коллектива как на более узких встречах, так и в широком кругу, привлекая в первую очередь творческую команду, - говорит директор. - Уже было предложено несколько вариантов нового названия, но пока театр их не хотел бы озвучивать, так как сбор идей продолжается».

07.05.2024 г. директор театра Анне-Лий Пяйв. Фото: Madis Veltman

Принятие окончательного решения будет, очевидно, сложным, именно потому, что в определенной степени коснется сути театра. «Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что театр продолжит давать спектакли на русском языке», - подтвердила директор. Анне-Лий Пяйв отметила, что во многих театрах в Эстонии и за рубежом уже происходили изменения названий, и администрация «Русского театра» изучит их опыт.