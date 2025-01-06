Окружной суд оставил наказание депутату Рийгикогу без изменений

Как передала пресс-служба окружного суда, суд отменил решение уездного суда в части квалификации преступления. Окружной суд установил, что мошенничество и пособничество, инкриминируемые подсудимым, не были неоднократными, а в юридическом смысле представляли собой единое непрерывное деяние.

Во всем остальном решение уездного суда осталось без изменений, в том числе и в части наказания. Окружной суд согласился с тем, что условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, назначенное Керт Кинго, и условное наказание в виде шести месяцев лишения свободы, назначенное Мартину Траату, были обоснованы. В обоих случаях приговоры о лишении свободы не будут приведены в исполнение, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока.

Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда о том, что обыск в офисе адвокатского бюро был законным, а полученные по результатам обыска доказательства — допустимыми.