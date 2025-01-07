Мины на границах Эстонии, Латвии и Литвы с Россией? Вильнюс ждет ясности от Таллинна

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о необходимости единой позиции стран Балтии по использованию противопехотных мин. Ее предшественник намерен собрать подписи жителей Литвы за снятие запрета на использование таких боеприпасов. О необходимости использования противопехотных мин ранее заявляли и в Рийгикогу, но решения пока нет.