Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Мины на границах Эстонии, Латвии и Литвы с Россией? Вильнюс ждет ясности от Таллинна

Copy
Разминирование. Иллюстративное фото.
Разминирование. Иллюстративное фото. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о необходимости единой позиции стран Балтии по использованию противопехотных мин. Ее предшественник намерен собрать подписи жителей Литвы за снятие запрета на использование таких боеприпасов. О необходимости использования противопехотных мин ранее заявляли и в Рийгикогу, но решения пока нет.

Литва

Сейм Литвы может рассмотреть вопрос в выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор). Нерешительность политиков сторонники идеи могут обойти через поддержку граждан этой страны-члена НАТО.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх