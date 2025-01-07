Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о необходимости единой позиции стран Балтии по использованию противопехотных мин. Ее предшественник намерен собрать подписи жителей Литвы за снятие запрета на использование таких боеприпасов. О необходимости использования противопехотных мин ранее заявляли и в Рийгикогу, но решения пока нет.
Для подписчиков
Мины на границах Эстонии, Латвии и Литвы с Россией? Вильнюс ждет ясности от Таллинна
Ключевые слова
- США
- Финляндия
- НАТО
- Россия
- путин
- Эстония
- Литва
- Латвия
- война
- Владимир Путин
- армия
- граница
- оружие
- договор о границе
- райнер сакс
- Киев
- мина
- границы
- российская армия
- мины
- эстонская армия
- Раймонд Кальюлайд
- Калев Стойческу
- охрана границы
- защита границы
- Кащюнас
- война в Украине
- противопехотные мины
- противопехотная мина
- Шакалене
- Вайкшнорас