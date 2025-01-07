ИВАН МАКАРОВ Почему неуместно говорить о массовом расизме в Эстонии

У эстонцев есть такая народная забава как самобичевание: время от времени социологические фирмы проводят опросы на тему отношения коренных жителей Эстонии к людям с иным цветом кожи и публикуют, надо сказать, относительно утешительные результаты, несмотря на заданные наводящие вопросы.

Тем не менее механизм самовозбуждения срабатывает, и мейнстрим сразу публикует со ссылкой на очередной опрос серию интервью с проживающими в Эстонии представителями других рас, их приглашают в передачи и они отвечают на еще более наводящие вопросы ведущих.

В основном вопросы следующего типа: «Чувствуете ли вы, что к вам относятся из-за цвета вашей кожи как-то по-другому», «Доводилось ли вам быть униженным по расовому признаку» и даже «Когда в последний раз вас дискриминировали из-за вашего происхождения?»

Ситуации в транспорте

Я не раз видел такие эпизоды по телевидению и видеоканалам, и каждый раз гость студии на момент задумывается, а потом отвечает, что в общем и целом жить в Эстонии терпимо, но вот вспомнилось или просто навеяло… Например, в последний раз популярная в Эстонии актриса-мулатка вспомнила, что когда она в автобусе села на свободное место, сидевшая рядом пассажирка встала и вышла.