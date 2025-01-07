У некоторых шуток, прозвучавших в эстонском телеэфире в праздничных телешоу, кто-то поспешил обнаружить расистские оттенки. Иван Макаров настаивает, что в Эстонии нет системного расизма, а его отдельные проявления связаны либо с рудиментарным чувством юмора, либо с одиночными высказываниями политиков-неудачников.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Почему неуместно говорить о массовом расизме в Эстонии
У эстонцев есть такая народная забава как самобичевание: время от времени социологические фирмы проводят опросы на тему отношения коренных жителей Эстонии к людям с иным цветом кожи и публикуют, надо сказать, относительно утешительные результаты, несмотря на заданные наводящие вопросы.
Тем не менее механизм самовозбуждения срабатывает, и мейнстрим сразу публикует со ссылкой на очередной опрос серию интервью с проживающими в Эстонии представителями других рас, их приглашают в передачи и они отвечают на еще более наводящие вопросы ведущих.
В основном вопросы следующего типа: «Чувствуете ли вы, что к вам относятся из-за цвета вашей кожи как-то по-другому», «Доводилось ли вам быть униженным по расовому признаку» и даже «Когда в последний раз вас дискриминировали из-за вашего происхождения?»
Ситуации в транспорте
Я не раз видел такие эпизоды по телевидению и видеоканалам, и каждый раз гость студии на момент задумывается, а потом отвечает, что в общем и целом жить в Эстонии терпимо, но вот вспомнилось или просто навеяло… Например, в последний раз популярная в Эстонии актриса-мулатка вспомнила, что когда она в автобусе села на свободное место, сидевшая рядом пассажирка встала и вышла.
Лично я с такой ситуацией сталкиваюсь постоянно: войдешь в трамвай, сядешь на свободное сиденье, а тот, кто рядом, встанет и выйдет. Я - человек наблюдательный и подтверждаю, что в общественном транспорте тенденция налицо: одни входят и садятся, другие же встают и выходят. В случае с «ними», значит, выходят расисты. А в случае со мной, по этой логике, удаляются по той причине, что я - заросший щетиной подозрительный тип.
Еще одна претензия, которую при таких опросах высказывают люди с другим цветом кожи - это то, что окружающие на них не так смотрят. Некоторые же, напротив, жалуются, что «бледнолицые» отводят глаза и глядят в сторону. И вот тут я лично уже теряюсь, что же мне в такой ситуации делать.
Ведь у человека выбор небогатый - он или смотрит, или не смотрит, но в обоих случаях поступает некрасиво. Это как в ночную пору, когда просят закурить: не дашь - привяжутся, дашь - все равно пристанут.
Надо заметить, что в эстонском шоу-бизнесе - если прикинуть на глаз процентуальный состав народонаселения - люди с темным цветом кожи представлены более щедро, чем, например, русскоязычные артисты, хотя если сравнить их долю в народонаселении, картина могла бы быть с точностью до наоборот. Но мне кажется, что углубляться в тему под этим углом - значит, ступать на скользкую дорожку.
Всякие лимиты и квоты в данном случае от нечистого, главное тут - не происхождение, а талант и то, как вписывается данный артист в культурный контекст, подходит ли тем, кто платит и, как следствие, заказывает музыку и исполнителя.
Тем более что на конкурсе Евровидения Эстонию представляли и Таня Михайлова, и Алика Милова, и победившая в 2001 году песня Игоря Цыганова (Ивара Муста) в исполнении Дейва Бентона и Танеля Падара. Этот последний пример очень символичен - представители двух самых многочисленных национальностей Эстонии плюс уроженец острова Аруба. И до сих пор их достижения никто повторить так и не смог.
Муссировать тему расизма в Эстонии сейчас неуместно хотя бы уже потому, что наша маленькая страна приняла ориентировочно 100 000 беженцев отнюдь не из финно-угорских стран.
Алиби при подозрениях в расизме
У Эстонии есть во всей этой мировой истории с расизмом четкое алиби - у нас никогда не было колоний, тем более африканских, и сюда не завозили чернокожих рабов, как в страны старой Европы и Америку. В Эстонии нет системного расизма, его отдельные проявления связаны либо с рудиментарным чувством юмора (унаследованная с советских времен традиция анекдотов про некоторые национальные меньшинства), либо с одиночными высказываниями некоторых отчаявшихся дорваться до власти политиков.
Примечательно, что когда в США в недавнем прошлом произошли известные расовые волнения, о себе заявила организация BLM и две эстонские активистки захотели провести в Таллинне митинг в поддержку этого движения, идею раскритиковали сами афроамериканцы и митинг не состоялся.
Последние по времени претензии по поводу расизма в Эстонии относятся уже к первым дням наступившего года: талантливый пародист и мастер перевоплощения Хенрик Норманн в своей передаче Edekabel, вышедшей в эфир TV3 в последний вечер 2024 года, высмеял, помимо политиков и артистов, еще и известных скандальных блогерш, разносчиц сплетен и нецензурной лексики.
Одна - эстонка, другая - местная мулатка, кочующая из передачи в передачу. Пародируя их, Норманн надел на голову поочередно белое и черное ведро.
Блогерши обиделись на черное ведро, хотя, если у нас действительно равенство, с таким же резоном можно было бы обидеться и на ведро белое.
А вот более серьезного сигнала никто почему-то не заметил - или просто все сделали вид, что не заметили: 3 января уже этого года в газете Õhtuleht появилась статья с ликующим заголовком «ОФИЦИАЛЬНО! Пайде купил права на игрока-таланта из Гамбии и два часа спустя продал молодого человека в Бундеслигу». Новость была проиллюстрирована фотографией молодого африканца. Которого, стало быть, эстонцы продали немцам.
Оставим в стороне вопрос о том, какую пользу эстонскому спорту приносит то, что пайдеский футбольный клуб работает как миграционный насос и перепродает игроков из Африки. Лично я считаю, что нужно в первую очередь помогать своим талантам, искать и тренировать молодых футболистов из Эстонии, скажу даже локальнее - в данном случае из Ярвамаа.
«Президент Ярвамааского клуба Вейко Вескимяэ отметил, что особое удовлетворение доставил свершившийся большой переход потому, что мы имеем дело с сорванным в результате упорной работы очередным плодом», - пишет Õhtuleht.
Я списал бы такие заголовки и заявления на черный юмор, но уже боюсь этого слова.