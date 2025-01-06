В воскресенье в 18:38 в Центр тревоги поступил звонок: в деревне Юрикюла (уезд Пыльтсамаа) группа людей с собакой заблудилась во время прогулки по туристической тропе Кирна. Район оказался затоплен из-за наводнения, и при попытке вернуться к машине один из участников провалился под лед.
ФОТО ⟩ Заблудившихся туристов эвакуировали с помощью вертолета
Из звонка выяснилось, что группе удалось добраться до смотровой вышки. На месте спасатели обнаружили, что дойти до пострадавших по суше невозможно, так как все поля вокруг реки оказались покрыты водой и льдом. Использовать спасательную лодку было нереально из-за льда, а передвигаться на квадроциклах также не представлялось возможным.
Для спасения был использован небольшой катер добровольцев из Пуурмани, но из-за ледяных заторов передвигаться на нем оказалось крайне сложно. В итоге на помощь прибыл вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), который эвакуировал компанию и их собаку в учебный центр Кирна.
На месте их осмотрели медики скорой помощи, но никто из пострадавших не нуждался в госпитализации. Смотритель учебного центра подготовил сауну, где туристы смогли согреться. После этого они уехали с места происшествия на своей машине.
В спасательной операции участвовали профессиональные спасатели из Пыльтсамаа и Аннелинна, а также добровольцы из Пуурмани и Лаэва.