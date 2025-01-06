ФОТО Заблудившихся туристов эвакуировали с помощью вертолета

Из звонка выяснилось, что группе удалось добраться до смотровой вышки. На месте спасатели обнаружили, что дойти до пострадавших по суше невозможно, так как все поля вокруг реки оказались покрыты водой и льдом. Использовать спасательную лодку было нереально из-за льда, а передвигаться на квадроциклах также не представлялось возможным.

В спасательной операции участвовали профессиональные спасатели из Пыльтсамаа и Аннелинна. Фото: Päästeamet

Для спасения был использован небольшой катер добровольцев из Пуурмани, но из-за ледяных заторов передвигаться на нем оказалось крайне сложно. В итоге на помощь прибыл вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), который эвакуировал компанию и их собаку в учебный центр Кирна.



Спасатели использовали катер волонтеров из Пуурмани, но из-за льда он особо не помог. Фото: Päästramet

На месте их осмотрели медики скорой помощи, но никто из пострадавших не нуждался в госпитализации. Смотритель учебного центра подготовил сауну, где туристы смогли согреться. После этого они уехали с места происшествия на своей машине.

В спасательной операции участвовали профессиональные спасатели из Пыльтсамаа и Аннелинна, а также добровольцы из Пуурмани и Лаэва.

Заблудившихся туристов спас вертолет PPA. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman