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ИНТЕРВЬЮ Человек года по версии Postimees Янар Хольм: самые неприятные сюрпризы были выявлены в ходе аудита Rail Baltic

Перевод: Ева Ойжинская
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Госконтролер Янар Хольм.
Госконтролер Янар Хольм. Фото: Eero Vabamägi

Янар Хольм, человек 2024 года по версии Postimees, считает, что, несмотря на то, что многие системы в Эстонии работают эффективно, его работа заключается в выявлении проблемных зон и «слепых пятен».

Главным разочарованием прошлого года стал проект Rail Baltica: аудит показал, что ситуация, особенно в Латвии, - а это напрямую затрагивает и Эстонию, - намного хуже, чем предполагалось. Тем не менее, самые важные решения в ближайшие годы все же будут касаться сферы энергетики.

- Если взглянуть на прошедший год в контексте разных проверок, было ли что-то, что вас приятно удивило? В смысле, где ситуация оказалась лучше, чем ожидалось.

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