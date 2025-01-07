ИНТЕРВЬЮ Человек года по версии Postimees Янар Хольм: самые неприятные сюрпризы были выявлены в ходе аудита Rail Baltic

Главным разочарованием прошлого года стал проект Rail Baltica: аудит показал, что ситуация, особенно в Латвии, - а это напрямую затрагивает и Эстонию, - намного хуже, чем предполагалось. Тем не менее, самые важные решения в ближайшие годы все же будут касаться сферы энергетики.