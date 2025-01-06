Фото и видео Несмотря на автоналог: известный в Эстонии автодилер открыл два новых представительства

В открывшемся в Пярну представительстве первым клиентом, который выехал из салона на автомобиле, стал Ове Менгель. По его словам, он выбрал внедорожник Toyota Land Cruiser, поскольку раньше у него была такая же машина, и по работе ему приходится много ездить по второстепенным дорогам и просекам.