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Фото и видео Несмотря на автоналог: известный в Эстонии автодилер открыл два новых представительства

Перевод: rus.postimees.ee
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Несмотря на то, что в Эстонии теперь действует автоналог, автодилер Amserv открыл новые представительства в Пайде и Пярну.

В открывшемся в Пярну представительстве первым клиентом, который выехал из салона на автомобиле, стал Ове Менгель. По его словам, он выбрал внедорожник Toyota Land Cruiser, поскольку раньше у него была такая же машина, и по работе ему приходится много ездить по второстепенным дорогам и просекам.

Ежегодный налог на автомобиль Менгеля составит примерно 1000 евро, а плата за регистрацию машины составит примерно 8400 евро. Однако последнего пункта ему удалось избежать, поскольку он купил машину в прошлом году. «Поэтому в конце прошлого года мне надо было принять решение, менять машину на более новую или нет», - сказал он.

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