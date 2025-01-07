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ОТ ПОЛИТОЛОГА Как экосистема DREAM помогает восстанавливать Украину

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Укрытие в украинской школе. В рамках одной из крупных программ, осуществляемых через систему DREAM, Министерство образования и науки Украины финансирует строительство и обновление школьных убежищ.
Укрытие в украинской школе. В рамках одной из крупных программ, осуществляемых через систему DREAM, Министерство образования и науки Украины финансирует строительство и обновление школьных убежищ. Фото: Веб-сайт «Новой украинской школы»

Масштабные разрушения в Украине, возникшие в результате вооруженной агрессии России, потребовали прозрачной и эффективной системы восстановления. Владимир Ксенич пишет о том, что одним из решений стала цифровая платформа DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Система DREAM функционирует как «единое окно» для координации проектов, привлечения финансирования и отслеживания их выполнения.

Введение

С началом полномасштабных военных действий перед Украиной встали непростые задачи: от восстановления объектов критической инфраструктуры до решения проблем вынужденных переселенцев, которым необходимо жилье, школы и доступ к медицине.

Чтобы справиться с этими вызовами, правительство внедрило платформу DREAM - цифровую систему, с целью упростить подачу и согласование проектов. С момента запуска в середине 2023 года DREAM стремится ускорить восстановление пострадавших регионов.

На начало 2025 года в DREAM уже размещены данные о почти девяти тысячах восстановительных проектах. Суть работы платформы состоит в открытом доступе к информации обо всех расходах и сроках.

Принцип «все видят всё» помогает увеличить доверие как со стороны местных жителей, так и со стороны международных партнеров, которые готовы инвестировать средства, если убеждены в прозрачности процесса.

Размах и потенциал DREAM

DREAM охватывает широкий спектр задач: ремонт школ, больниц, коммунальных служб и коммуникаций. Благодаря интеграции с государственными реестрами и различными цифровыми системами, все участники процесса могут наблюдать за ходом работ - от планирования бюджета до сдачи объектов в эксплуатацию.

Такой подход позволяет государственным структурам, зарубежным донорам и самим гражданам оперативно получать данные о том, сколько средств было выделено и насколько эффективно они потрачены.

Этот подход крайне резонирует и с растущим международным вниманием и запросом на прозрачное использование средств украинского бюджета. В результате правительства нескольких стран (в том числе Эстонии, Литвы, Германии, Швейцарии) уже поддержали ряд проектов через DREAM.

В рамках одной из крупных программ, осуществляемых через систему, Министерство образования и науки финансирует строительство и обновление школьных убежищ. Это особенно важно для обеспечения безопасности учащихся в зонах, где сохраняется угроза обстрелов. Платформа упрощает процесс подачи заявок от местных администраций и помогает выделить деньги там, где они действительно необходимы.

Немаловажным результатом запуска DREAM считают, не только очевидное ускорение согласования бюджетов, но и формирование новых норм управления - подотчетных, открытых и с вовлечением общин.

Вовлечение общин и партнеров

DREAM дает гражданам, неправительственным организациям и зарубежным фондам возможность выбирать, поддерживать и проводить мониторинг проектов, которые кажутся им наиболее важными. Например, в одном городе может возникнуть острая потребность в ремонте водопроводных сетей, а в другом - в восстановлении поликлиники.

Если раньше подобные инициативы сталкивались с бюрократическими преградами, теперь все сводится к максимально простой и понятной схеме: от подачи заявки в цифровом формате до получения статуса о ходе работ.

Администрации, которые уже пользуются платформой, отмечают, что прежде всего им нужны специалисты, умеющие грамотно планировать проекты и взаимодействовать с информационными системами.

Кроме того, необходимы четкие инструкции - например, типовые решения по восстановлению школ или домов культуры, где сразу прописаны последовательность работ и список документов. Но при всем этом упрощается процесс привлечения доноров: все заинтересованные стороны работают в едином информационном пространстве, что ускоряет принятие решений.

В системе представлены и крупные международные институты вроде Европейского инвестиционного банка и ЮНИСЕФ. Так, ЮНИСЕФ профинансировал через DREAM проект по ремонту водоснабжения в Херсонской области, что позволило за короткие сроки обеспечить жителей водой.

Практические результаты

За менее чем год работы платформа объединила несколько государственных ресурсов в одном окне, упростила контроль над исполнением проектов и сделала прозрачной систему заявок на финансирование. Несмотря на то, что война еще не закончена, эта цифровая среда показывает готовность Украины использовать современные подходы в управлении и тем самым укреплять доверие к государственным органам.

В перспективе DREAM может расширять направления деятельности - от реконструкции транспортных магистралей до модернизации медицинских учреждений в отдаленных регионах. Основной упор делается на то, чтобы государственные органы, частные инвесторы и международные организации в любой момент видели, как расходуются деньги и в каком темпе идет реализация конкретного проекта.

Выводы

Опыт DREAM указывает на то, что даже в условиях военных действий Украина способна внедрять инновации и формировать базу для более эффективного и прозрачного управления. Цифровая платформа для взаимодействия всех уровней - местных администраций, министерств и зарубежных фондов - помогает быстрее восстанавливать разрушенную инфраструктуру и решать социальные задачи.

Если эта модель сработает в долгосрочной перспективе, она может стать надежным примером для других постконфликтных регионов мира, где доверие к государству, его эффективности и международной помощи играют решающую роль.

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