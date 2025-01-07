ОТ ПОЛИТОЛОГА Как экосистема DREAM помогает восстанавливать Украину

Этот подход крайне резонирует и с растущим международным вниманием и запросом на прозрачное использование средств украинского бюджета. В результате правительства нескольких стран (в том числе Эстонии, Литвы, Германии, Швейцарии) уже поддержали ряд проектов через DREAM.

В рамках одной из крупных программ, осуществляемых через систему, Министерство образования и науки финансирует строительство и обновление школьных убежищ. Это особенно важно для обеспечения безопасности учащихся в зонах, где сохраняется угроза обстрелов. Платформа упрощает процесс подачи заявок от местных администраций и помогает выделить деньги там, где они действительно необходимы.

Немаловажным результатом запуска DREAM считают, не только очевидное ускорение согласования бюджетов, но и формирование новых норм управления - подотчетных, открытых и с вовлечением общин.

Вовлечение общин и партнеров

DREAM дает гражданам, неправительственным организациям и зарубежным фондам возможность выбирать, поддерживать и проводить мониторинг проектов, которые кажутся им наиболее важными. Например, в одном городе может возникнуть острая потребность в ремонте водопроводных сетей, а в другом - в восстановлении поликлиники.

Если раньше подобные инициативы сталкивались с бюрократическими преградами, теперь все сводится к максимально простой и понятной схеме: от подачи заявки в цифровом формате до получения статуса о ходе работ.

Администрации, которые уже пользуются платформой, отмечают, что прежде всего им нужны специалисты, умеющие грамотно планировать проекты и взаимодействовать с информационными системами.