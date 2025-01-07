Масштабные разрушения в Украине, возникшие в результате вооруженной агрессии России, потребовали прозрачной и эффективной системы восстановления. Владимир Ксенич пишет о том, что одним из решений стала цифровая платформа DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как экосистема DREAM помогает восстанавливать Украину
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Система DREAM функционирует как «единое окно» для координации проектов, привлечения финансирования и отслеживания их выполнения.
Введение
С началом полномасштабных военных действий перед Украиной встали непростые задачи: от восстановления объектов критической инфраструктуры до решения проблем вынужденных переселенцев, которым необходимо жилье, школы и доступ к медицине.
Чтобы справиться с этими вызовами, правительство внедрило платформу DREAM - цифровую систему, с целью упростить подачу и согласование проектов. С момента запуска в середине 2023 года DREAM стремится ускорить восстановление пострадавших регионов.
На начало 2025 года в DREAM уже размещены данные о почти девяти тысячах восстановительных проектах. Суть работы платформы состоит в открытом доступе к информации обо всех расходах и сроках.
Принцип «все видят всё» помогает увеличить доверие как со стороны местных жителей, так и со стороны международных партнеров, которые готовы инвестировать средства, если убеждены в прозрачности процесса.
Размах и потенциал DREAM
DREAM охватывает широкий спектр задач: ремонт школ, больниц, коммунальных служб и коммуникаций. Благодаря интеграции с государственными реестрами и различными цифровыми системами, все участники процесса могут наблюдать за ходом работ - от планирования бюджета до сдачи объектов в эксплуатацию.
Такой подход позволяет государственным структурам, зарубежным донорам и самим гражданам оперативно получать данные о том, сколько средств было выделено и насколько эффективно они потрачены.
Этот подход крайне резонирует и с растущим международным вниманием и запросом на прозрачное использование средств украинского бюджета. В результате правительства нескольких стран (в том числе Эстонии, Литвы, Германии, Швейцарии) уже поддержали ряд проектов через DREAM.
В рамках одной из крупных программ, осуществляемых через систему, Министерство образования и науки финансирует строительство и обновление школьных убежищ. Это особенно важно для обеспечения безопасности учащихся в зонах, где сохраняется угроза обстрелов. Платформа упрощает процесс подачи заявок от местных администраций и помогает выделить деньги там, где они действительно необходимы.
Немаловажным результатом запуска DREAM считают, не только очевидное ускорение согласования бюджетов, но и формирование новых норм управления - подотчетных, открытых и с вовлечением общин.
Вовлечение общин и партнеров
DREAM дает гражданам, неправительственным организациям и зарубежным фондам возможность выбирать, поддерживать и проводить мониторинг проектов, которые кажутся им наиболее важными. Например, в одном городе может возникнуть острая потребность в ремонте водопроводных сетей, а в другом - в восстановлении поликлиники.
Если раньше подобные инициативы сталкивались с бюрократическими преградами, теперь все сводится к максимально простой и понятной схеме: от подачи заявки в цифровом формате до получения статуса о ходе работ.
Администрации, которые уже пользуются платформой, отмечают, что прежде всего им нужны специалисты, умеющие грамотно планировать проекты и взаимодействовать с информационными системами.
Кроме того, необходимы четкие инструкции - например, типовые решения по восстановлению школ или домов культуры, где сразу прописаны последовательность работ и список документов. Но при всем этом упрощается процесс привлечения доноров: все заинтересованные стороны работают в едином информационном пространстве, что ускоряет принятие решений.
В системе представлены и крупные международные институты вроде Европейского инвестиционного банка и ЮНИСЕФ. Так, ЮНИСЕФ профинансировал через DREAM проект по ремонту водоснабжения в Херсонской области, что позволило за короткие сроки обеспечить жителей водой.
Практические результаты
За менее чем год работы платформа объединила несколько государственных ресурсов в одном окне, упростила контроль над исполнением проектов и сделала прозрачной систему заявок на финансирование. Несмотря на то, что война еще не закончена, эта цифровая среда показывает готовность Украины использовать современные подходы в управлении и тем самым укреплять доверие к государственным органам.
В перспективе DREAM может расширять направления деятельности - от реконструкции транспортных магистралей до модернизации медицинских учреждений в отдаленных регионах. Основной упор делается на то, чтобы государственные органы, частные инвесторы и международные организации в любой момент видели, как расходуются деньги и в каком темпе идет реализация конкретного проекта.
Выводы
Опыт DREAM указывает на то, что даже в условиях военных действий Украина способна внедрять инновации и формировать базу для более эффективного и прозрачного управления. Цифровая платформа для взаимодействия всех уровней - местных администраций, министерств и зарубежных фондов - помогает быстрее восстанавливать разрушенную инфраструктуру и решать социальные задачи.
Если эта модель сработает в долгосрочной перспективе, она может стать надежным примером для других постконфликтных регионов мира, где доверие к государству, его эффективности и международной помощи играют решающую роль.