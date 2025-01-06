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«Детям здесь ходить опасно»: жители деревни хотят ограничить скорость на шоссе

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Катрин Тамберг-Толк надеется, что Департамент транспорта улучшит организацию движения в деревне Нурси, сделав её безопаснее для местных жителей.
Катрин Тамберг-Толк надеется, что Департамент транспорта улучшит организацию движения в деревне Нурси, сделав её безопаснее для местных жителей. Фото: Arved Breidaks

Жители деревни Нурси подали в Департамент транспорта просьбу ограничить скорость движения на шоссе Выру-Валга, проходящем через их населенный пункт, до 70 километров в час. Также они просят обустроить пешеходные переходы, чтобы детям было безопаснее добираться до автобусной остановки и парка приключений.

Шоссе Виру-Валга проходит через деревню Нурси, расположенную в 12 километрах от Выру. Прямой участок шоссе часто приводит к тому, что водители превышают установленную скорость в 90 километров в час. В самой деревне нет пешеходных переходов и дорожек, только знаки, предупреждающие водителей о пешеходах.

«Учитывая ранее произошедшие опасные инциденты, наше сообщество в деревне просит ограничить скорость движения и установить пешеходные переходы для повышения безопасности, - заявила член правления НКО «Активисты Нурси» (Nursi Tegusad) Катрин Тамберг-Тольк. - Детям здесь сейчас опасно»

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