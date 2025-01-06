Жители деревни Нурси подали в Департамент транспорта просьбу ограничить скорость движения на шоссе Выру-Валга, проходящем через их населенный пункт, до 70 километров в час. Также они просят обустроить пешеходные переходы, чтобы детям было безопаснее добираться до автобусной остановки и парка приключений.
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«Детям здесь ходить опасно»: жители деревни хотят ограничить скорость на шоссе
Шоссе Виру-Валга проходит через деревню Нурси, расположенную в 12 километрах от Выру. Прямой участок шоссе часто приводит к тому, что водители превышают установленную скорость в 90 километров в час. В самой деревне нет пешеходных переходов и дорожек, только знаки, предупреждающие водителей о пешеходах.