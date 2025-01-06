Omniva запустила в Таллинне услугу экспресс-доставки

«Услуга была создана на основе данных о поведении клиентов, согласно которым самое оживленное время для получения посылок - между 16 и 18 часами, что идеально подходит для людей, возвращающихся домой с работы. Согласно результатам исследования, до 47 процентов наших клиентов готовы воспользоваться услугой экспресс-доставки в случае необходимости, а 92 процента респондентов предпочитают забирать свои посылки из посылочного автомата, что наглядно демонстрирует потенциал этой услуги», - рассказал BNS руководитель отдела инноваций и технологий Omniva Мартти Кульдма.

«Экспресс-доставка в тот же день - это новая дополнительная опция доставки при оформлении заказа через интернет-магазин. Заказы, оформленные до 13:00 в будние дни, будут доставлены в выбранный клиентом посылочный автомат в Таллинне к 17:00 того же дня, что позволит клиентам удобно совместить получение посылки с вечерней поездкой домой с работы», - добавил Кульдма.

«Tele2 для этой услуги оказалась подходящим партнером благодаря своему проактивному подходу и готовности удовлетворить потребности клиентов, - пояснил Мартти Кульдма. - Центральный склад компании, расположенный в Таллинне и возможности быстрой обработки заказов идеально вписываются в модель обслуживания Omniva. Кроме того, компьютеры, телефоны и другие товары, продаваемые Tele2, - это те вещи, которые люди хотят получить в тот же день, будь то подарки в последнюю минуту или другие покупки, чувствительные к времени».

По словам специалиста по закупкам оборудования Tele2 Моники Пашковской, Tele2, как поставщик услуг первой необходимости, понимает, как важно оставаться на связи в современном мире.

«Предлагая в нашем интернет-магазине экспресс-доставку в течение одного дня, мы даем людям возможность легко решать свои проблемы с помощью цифровой среды. Эта услуга отражает наше стремление к скорости, удобству и исключительному обслуживанию клиентов, направленное на обеспечение наилучших условий для их жизни», - отметила она.

Новая услуга по уровню цен находится где-то между традиционным автоматом и курьерской доставкой, являясь хорошей альтернативой для покупателей, которым нужно получить товар быстро.