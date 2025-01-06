СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение на полицейского в вытрезвителе, врыв в бане, попытка контрабанды сигарет

Также 3 января в полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Выйду в Раквере. Был украден тестер аккумуляторов ACT CRHOME. Ущерб от кражи составил около 250 евро.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан России, четырех граждан Молдовы и одного гражданина Нигерии

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан России и одного гражданина Молдовы.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

5 января пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» при проверке документов гражданина Аргентины обнаружили, что он находился в Эстонии без законных оснований в течение одного дня. Ему было составлено предписание о выезде, наложен запрет на въезд сроком на шесть месяцев и назначен штраф в размере 304 евро.

3 января пограничники на пограничном пункте «Койдула» проверили грузовик Volvo с латвийскими номерами, направлявшийся в Эстонию. В разных местах транспортного средства были обнаружены сигареты. Грузовик был отправлен на дополнительный таможенный досмотр, в ходе которого таможенники нашли в кабине грузовика 2255 сигарет без акцизных марок.

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