Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении на полицейского в вытрезвителе, а также о попытке контрабанды сигарет. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о взрыве в бане и о ДТП с участием трех автомобилей.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на полицейского в вытрезвителе, врыв в бане, попытка контрабанды сигарет
Насилие
3 января в квартире в Ласнамяэ 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену. Полицейские задержали нападавшего.
Также 3 января в Пыльва на улице Кеск пьяный мужчина напал на 17-летнего подростка. Пострадавший обратился в травмпункт для получения первой помощи. Точные обстоятельства происшествия и личность нападавшего устанавливаются полицией в рамках уголовного производства.
В ночь на 4 января в Тарту на улице Ууэтуру произошла ссора между шестью людьми. В ходе конфликта пострадал 16-летний юноша, которого медики доставили в больницу для оказания первой помощи.
Вечером 4 января в Каркси-Нуйа 31-летний мужчина в состоянии опьянения избил 33-летнего мужчину, а также повредил своим транспортным средством два стоявших во дворе легковых автомобиля. Подозреваемый в преступлении был задержан полицией.
5 января в клубе в Кесклинне 36-летний мужчина избил 47-летнего. Оба были задержаны сотрудниками охраны.
5 января в квартире в Пыхья-Таллинне 37-летний мужчина избил свою жену. Полицейские задержали нападавшего, а скорая помощь доставила жертву в больницу для обследования.
В этот же день в вытрезвителе 43-летний мужчина напал на патрульного полицейского. Нападавшего доставили в центр задержания.
Также 5 января 41-летний мужчина в городе Тапа во время ссоры напал на свою сожительницу и 50-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
3 января во дворе в волости Раэ были украдены генератор KS 7000E ATS, газонокосилка McCulloch, бензопила Clint и аккумуляторный триммер Makita DUR368AZ. Ущерб от кражи составил около 1300 евро.
Также 3 января в полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Выйду в Раквере. Был украден тестер аккумуляторов ACT CRHOME. Ущерб от кражи составил около 250 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан России, четырех граждан Молдовы и одного гражданина Нигерии
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан России и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
5 января пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» при проверке документов гражданина Аргентины обнаружили, что он находился в Эстонии без законных оснований в течение одного дня. Ему было составлено предписание о выезде, наложен запрет на въезд сроком на шесть месяцев и назначен штраф в размере 304 евро.
3 января пограничники на пограничном пункте «Койдула» проверили грузовик Volvo с латвийскими номерами, направлявшийся в Эстонию. В разных местах транспортного средства были обнаружены сигареты. Грузовик был отправлен на дополнительный таможенный досмотр, в ходе которого таможенники нашли в кабине грузовика 2255 сигарет без акцизных марок.
Пожары
3 января в 20:24 спасатели получили вызов к девятиэтажному дому на улице Махтра в Ласнамяэ. Звонивший сообщил о дыме в подъезде. Прибывшие спасатели Ласнамяэ быстро проникли в одну из квартир на 9-м этаже. Выяснилось, что матрас и подушка на диване-кровати загорелись, но огонь был потушен до их прибытия. Помещения были проветрены. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Спасатели объяснили жильцу, что для раннего обнаружения пожара датчик необходим и обязателен по закону. Житель пообещал его установить.
3 января в 12:20 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем снегоходе с прицепленной трассоукладочной машиной на лыжной трассе в поселке Васалемма волости Ляэне-Харью. Водитель снегохода успел безопасно покинуть транспортное средство. Прибывшие спасатели Кейла потушили горящий снегоход с помощью огнетушителей и снега.
4 января в 16:35 спасатели получили вызов на улицу О. Мюнтера в городе Тамсалу волости Тапа, где, по сообщению, горел крупный хозяйственный объект. В одном из помещений пустующего промышленного здания горел мусор, а остальное помещение было наполнено дымом. Пожар был потушен, и спасатели покинули место происшествия в 18:12. Однако в 20:19 поступил новый вызов в то же здание. На этот раз горела наружная оконная рама. Пожар был ликвидирован к 20:45. На происшествие выезжали профессиональные спасатели и Тапа и Вяйке-Маарья, а также спасатели-добровольцы из Ярва-Яани.
5 января в 17:14 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем сарае рядом с жилым домом на улице Тихашейна в Маарду. Звонивший заметил дым, исходящий из-под свеса крыши. На место прибыли четыре команды профессиональных спасателей. Пожар был локализован к 17:28, а после разборки крыши и тушения ликвидирован к 18:18. Житель не пострадал. Предположительно, пожар начался в сарае из-за самодельной печи. Вокруг дымохода плотно складировался горючий материал, который загорелся во время топки.
5 января в 19:54 поступило сообщение о горящем легковом автомобиле на обочине дороги в деревне Кибекюла волости Вильянди. Проезжавшие мимо водители потушили пожар до прибытия спасателей. Спасатели проверили место происшествия, и дальнейшим расследованием занялась полиция.
ДТП
3 января в 11:08 спасатели выехали на шоссе Элламаа-Лехету в деревню Элламаа волости Сауэ, где в кювет съехал грузовик, перевозивший торф. Дорога на месте происшествия была очень скользкой, но водитель не пострадал. Из грузовика вытекло около 200 литров дизельного топлива, большая часть которого впиталась в перевозимый торф. Профессиональные спасатели Ристи вместе со спасателями-добровольцами Турба устранили угрозу возгорания, откачали остатки топлива из бака и использовали абсорбент для ликвидации загрязнения. Полиция перекрыла участок дороги на время работ. Владелец грузовика вызвал эвакуатор, а спасатели спилили несколько деревьев, чтобы извлечь машину из кювета.
3 января в 12:55 спасатели прибыли в деревню Тяхтвере в Тарту, где произошло столкновение трех легковых автомобилей. Спасатели устранили риск возгорания автомобилей и очистили дорогу. Два пострадавших были доставлены в больницу скорой помощью.
4 января в 02:26 поступило сообщение о легковом автомобиле, врезавшемся в столб уличного освещения в деревне Убья волости Раквере. Спасатели Кунда огородили упавший электрический кабель сигнальной лентой. О происшествии были уведомлены электрики.
4 января в 22:03 спасатели отправились в деревню Варути-Ванакюла волости Раквере, где легковой автомобиль упал в силосную яму. Людей, находившихся в машине, скорая помощь доставила в больницу. Спасатели осмотрели автомобиль и устранили риск возгорания.
5 января в 22:22 спасателей вызвали на улицу Ласкетийру в городе Эльва, где легковой автомобиль съехал с дороги. Спасатели помогли пострадавшему лечь в вакуумный матрас, отключили провода от аккумулятора и убрали обломки автомобиля с дороги.
Прочее
5 января в 16:14 спасатели были вызваны в деревню Пудивере волости Вяйке-Маарья, где произошел взрыв при поливании воды на каменку в бане, в результате чего два человека получили ожоги. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу для медицинского осмотра. Выяснилось, что вода была принесена в канистре, в которой оставались остатки дизельного топлива. При попадании воды на каменку произошел взрыв, однако пожара не возникло. Спасатели проверили баню, угрозы больше не было.