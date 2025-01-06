Снегопад оставил тысячи людей без газет в почтовых ящиках

«Нашим сотрудникам было сложно добираться на работу, а также выезжать из распределительного центра для осуществления доставки. Автомобили Omniva застряли в снегу у распределительного центра и выехать им не удалось. Поскольку дорожные условия были очень тяжелыми, последовало решение не осуществлять доставку в субботу», - пояснила руководитель службы доставки компании Eesti Post (действующей под брендом Omniva) Реэт Паюс.

В частности, газету Pärnu Postimees в субботу не смогли доставить по 5300 адресам.

Паюс добавила, что к тому времени, как дороги были расчищены, рабочий день доставщиков газет уже закончился. В Эстонии газеты не выходят по воскресеньям и понедельникам, поэтому в почтовые ящики жителей Пярнумаа следующие газеты разносят только во вторник. Хотя предстоящей ночью снова ожидается непогода, Паюс надеется, что дорожные условия все равно позволят разнести газеты, включая и субботние номера.

Чтобы не допустить ситуации, подобной субботней, Паюс считает важным вовремя очищать дороги, улицы и парковки, а также очищать окрестности почтовых ящиков. Как отметила Паюс, в этом есть своя роль у каждого человека.

Почтовая компания сообщила своим клиентам о проблеме на своем сайте в субботу: «Из-за погодных условий сегодня, 4 января, дорожное движение в некоторых частях Эстонии, особенно в Пярнумаа, значительно затруднено, возможны перебои в движении. Доставка периодики будет обеспечена или в течение сегодняшнего дня, или в следующий доставочный день, то есть во вторник».

Почтовая компания принесла извинения за неудобства.