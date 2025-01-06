В самолетах популярной среди жителей Эстонии авиакомпании выявлен существенный недостаток

В ходе опроса журнала Which, результаты которого опубликовала Daily Record, сравнивали размеры мест в самолетах 12 популярных авиакомпаний. В ходе исследования измерялся «шаг кресел», или расстояние между одним сиденьем и тем, что находится перед ним. Результаты показывают, что самые просторные условия предлагают Aer Lingus, Lufthansa и KLM, где шаг кресел составляет 79-81 см, 74-84 см и 76-81 см соответственно.

Самолет Wizz Air. Фото: BalkansCat/Shutterstock

В самолетах авиакомпаний Wizz Air и TUI меньше всего места для ног - шаг кресел составляет всего 71 см.

Однако ширина сиденья, то есть расстояние между двумя подлокотниками, в основном одинакова - около 43 см. Самолеты easyJet, TAP Portugal и Lufthansa выделяются немного большей шириной сидений - до 45 см.

Изменения в правилах полетов в 2025 году

Авиакомпании постоянно меняют процедуры провоза багажа, бронирования и посадки на рейс, поэтому пассажирам бывает сложно уследить за всеми изменениями. В ближайшие несколько лет ожидаются новые правила провоза багажа и изменения в системе подсчета баллов, что может повлиять на конечную стоимость ваших авиабилетов.

Хотя авиакомпании стараются информировать пассажиров об изменениях правил, порой информация доходит слишком поздно. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в аэропорту, перед поездкой стоит ознакомиться с актуальными правилами и условиями вашей авиакомпании.

Источники: Forbes, Which!, Daily Record