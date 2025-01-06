Обвиненная в мошенничестве депутат Рийгикогу Керт Кинго пообещала обжаловать решение Таллиннского окружного суда в Госсуде и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека, чтобы показать, насколько, по ее словам, коррумпирована вся судебная система Эстонии.
Керт Кинго об эстонской судебной системе: у нас действует сталинский принцип «был бы человек, а статья найдется»
«На этот раз было ясно, что это политический процесс, и он показывает масштабы коррупции в наших правоохранительных органах и органах правосудия. У нас суды, поддающиеся манипулированию. Если до сих пор со всеми депутатами обращались одинаково, то только со мной обращаются по-другому и вводят разные правила», - сказала Кинго.
Причина этого, по мнению Кинго, в том, что она по своим взглядам не либерал, а консерватор. «На людей с либеральными взглядами прокуратура постоянно закрывает глаза. Дело НКО Slava Ukraini было рассмотрено с особой тщательностью, в то время как дело Марко Михкельсона даже не было открыто. Кроме того, министр юстиции Лийза Пакоста в ярости на меня за то, что я обратила внимание общественности на нарушения закона со стороны госпрокуроров», - сказала Кинго.
Кинго назвала изменение квалификации преступления окружным судом простой формальностью, чтобы создать впечатление, что что-то обсуждалось. «На слушаниях было видно, что все было решено заранее», - заявила Кинго.
По словам Керт Кинго, все члены Рийгикогу сами решали, какие из своих расходов будут подлежать компенсации. «Закон также оставил им эту свободу, только ко мне она не относится. Обычно в подобных случаях, если что-то признается неправильным, деньги возвращаются. А если депутат заправляет с государственной карточкой свой автомобиль и на нем зарабатывает себе деньги, этому находят оправдание, мол, депутат встречается с народом, но это же смешно», - напомнила Кинго дело депутата Мартина Репински.
«Либеральное правительство не должно даже произносить словосочетание «правовое государство», это просто смешно. Мы - коррумпированное государство сталинской эпохи. Вернулись сталинские времена, когда говорили: был бы человек, а статья найдется, - добавила Кинго. - Я обязательно обжалую решение окружного суда в Госсуде и, если понадобится, в cуде по правам человека, чтобы показать, насколько коррумпирована вся эстонская судебная система».
Ранее сегодня Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда о признании политика Керт Кинго и юриста Мартина Траата виновными в мошенничестве, уточнив юридическую квалификацию преступлений и подтвердив существенные обстоятельства дела.
Окружной суд при этом отменил решение уездного суда в части квалификации преступления. Окружной суд установил, что мошенничество и пособничество, инкриминируемые подсудимым, не были неоднократными, а в юридическом смысле представляли собой единое непрерывное деяние.
Во всем остальном решение уездного суда осталось без изменений, в том числе и в части наказания. Окружной суд согласился с тем, что условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, назначенное Керт Кинго, и условное наказание в виде шести месяцев лишения свободы, назначенное Мартину Траату, были обоснованы. В обоих случаях приговоры о лишении свободы не будут приведены в исполнение, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока.
Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда о том, что обыск в офисе адвокатского бюро был законным, а полученные по результатам обыска доказательства - допустимыми.
Суд также установил, что у следствия есть право толковать термины «работа члена Рийгикогу» и «расходы, связанные с работой члена Рийгикогу» в рамках Закона. В ходе судебного разбирательства было установлено, что расходы, заявленные Керт Кинго, не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались судебных издержек третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело отношения ни к защите репутации Керт Кинго, ни к ее обязанностям как члена Рийгикогу.
По мнению суда, и Кинго, и Траат понимали, что представленные судебные издержки не имеют отношения к работе Рийгикогу. Суд не усмотрел нарушения запрета, поскольку предыдущие дела и публичные заявления подтвердили, что предоставление ложной информации при заявлении расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также установил, что в случае с Керт Кинго ошибка не была неизбежной.
Окружной суд частично удовлетворил ходатайства защитников о возмещении расходов на апелляционное производство. Государство обязало Керт Кинго оплатить расходы на апелляционное производство в размере 1 360,30 евро, а Мартина Траата - в размере 735 евро.
Решение окружного суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Госсуде в течение 30 дней.