Керт Кинго об эстонской судебной системе: у нас действует сталинский принцип «был бы человек, а статья найдется»

«На этот раз было ясно, что это политический процесс, и он показывает масштабы коррупции в наших правоохранительных органах и органах правосудия. У нас суды, поддающиеся манипулированию. Если до сих пор со всеми депутатами обращались одинаково, то только со мной обращаются по-другому и вводят разные правила», - сказала Кинго.

Причина этого, по мнению Кинго, в том, что она по своим взглядам не либерал, а консерватор. «На людей с либеральными взглядами прокуратура постоянно закрывает глаза. Дело НКО Slava Ukraini было рассмотрено с особой тщательностью, в то время как дело Марко Михкельсона даже не было открыто. Кроме того, министр юстиции Лийза Пакоста в ярости на меня за то, что я обратила внимание общественности на нарушения закона со стороны госпрокуроров», - сказала Кинго.

Кинго назвала изменение квалификации преступления окружным судом простой формальностью, чтобы создать впечатление, что что-то обсуждалось. «На слушаниях было видно, что все было решено заранее», - заявила Кинго.