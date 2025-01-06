Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько новых резких заявлений о гибели самолета компании Azerbaijan Airlines, который 25 декабря выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился при аварийной посадке в аэропорту Актау в Казахстане.
«Мы требуем справедливости». Алиев обвинил Россию в катастрофе самолета AZAL и призвал наказать виновных
Алиев снова возложил вину за катастрофу на представителей России, которые, по его словам, повредили самолет в результате ведущегося с земли огня и привели его в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.
Азербайджанский лидер прокомментировал ход расследования катастрофы во время встречи с членами семей погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками. Погибли 38 человек из 67, которые находились на борту. В числе погибших - оба пилота самолета.
«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации», - цитирует президента Азербайджана агентство Азертадж.
Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, сначала дважды пытался зайти на посадку в чеченской столице, а во время третьего захода пассажиры услышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.
Сообщалось, что в тот момент российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников и в Грозном был введен план «Ковер», который должен предполагать немедленный уход всех воздушных судов.
«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, - сказал Алиев. - Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло по решению местных диспетчеров, либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор?»
Вначале российские чиновники не признавали, что причиной катастрофы могли быть действия военных, однако через несколько дней после катастрофы президент Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Путин также упомянул работу ПВО, но прямо не признал вину российской стороны.
Особенное возмущение азербайджанского лидера вызвали первоначальные предположения некоторых российских чиновников, что причиной катастрофы могло стать столкновение самолета с птицами или взрыв на борту кислородного баллона.
«Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, первичное расследование и результаты его мне доложены, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации, - сказал Алиев во время встречи с родственниками погибших и бортпроводниками. - И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».
«Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение», - заявил он.
Алиев добавил, что «черные ящики» расшифровываются в Бразилии (стране-производителе Embraer) по настоянию Азербайджана. Алиев рассказал, что отказался отправлять самописцы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), так как сомневается в объективности этой структуры.
По мнению Алиева, трагедии можно было бы избежать, если бы Россия сделала все необходимое в таких случаях.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами, этой трагедии не произошло бы», - сказал также президент Азербайджана.
Ранее Алиев говорил, что Азербайджан требует от Москвы признания вины за катастрофу, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На фоне авиакатастрофы авиакомпании начали ограничивать рейсы по маршрутам в России. Их количество сократили уже пять компаний.
С 30 декабря авиакомпания «Туркменистан» без объяснения причин на месяц отменила регулярный рейс Ашхабад - Москва - Ашхабад. Авиакомпания выполняла его два раза в неделю.
Также на месяц рейсы из Астаны в Екатеринбург приостановила казахстанская авиакомпания Qazaq Air, объяснив это «оценкой рисков».
В восемь российских городов перестала летать авиакомпания AZAL, которой принадлежал борт Embraer E190. В их число входят, Сочи, Уфа, Владикавказ, Самара и другие.
Рейсы ограничили также израильская El Al и авиакомпания ОАЭ Flydubai.