«Мы требуем справедливости». Алиев обвинил Россию в катастрофе самолета AZAL и призвал наказать виновных

Алиев снова возложил вину за катастрофу на представителей России, которые, по его словам, повредили самолет в результате ведущегося с земли огня и привели его в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Азербайджанский лидер прокомментировал ход расследования катастрофы во время встречи с членами семей погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками. Погибли 38 человек из 67, которые находились на борту. В числе погибших - оба пилота самолета.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации», - цитирует президента Азербайджана агентство Азертадж.

Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, сначала дважды пытался зайти на посадку в чеченской столице, а во время третьего захода пассажиры услышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.

Сообщалось, что в тот момент российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников и в Грозном был введен план «Ковер», который должен предполагать немедленный уход всех воздушных судов.