Плохие новости для заемщиков: резкий рост цен ставит под сомнение быстрое снижение процентных ставок

Сегодня Германия опубликовала данные по инфляции за декабрь. Рост цен в крупнейшей экономике Европы ускорился с 2,2% в ноябре до 2,9% в последний месяц года, что оказалось выше ожиданий рынка. В Испании также зафиксирован скачок - с 2,4% до 2,8%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших 2,6%.