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Плохие новости для заемщиков: резкий рост цен ставит под сомнение быстрое снижение процентных ставок

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Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) Фото: Ralph Orlowski

Хотя Eurostat опубликует предварительную оценку декабрьской инфляции в еврозоне только во вторник, уже сейчас ясно, что хороших новостей ждать не стоит - резкий рост цен на энергоносители придаст новый импульс общему повышению потребительских цен.

Сегодня Германия опубликовала данные по инфляции за декабрь. Рост цен в крупнейшей экономике Европы ускорился с 2,2% в ноябре до 2,9% в последний месяц года, что оказалось выше ожиданий рынка. В Испании также зафиксирован скачок - с 2,4% до 2,8%, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших 2,6%.

После этих новостей эксперты предполагают, что инфляция в еврозоне в декабре составила около 2,4%, что значительно превышает целевой уровень Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. В ноябре годовая инфляция в еврозоне была на уровне 2,2%, а в октябре - 2%.

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