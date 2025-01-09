В условиях глобализации усиление роли наднациональных экономических, политических и культурных институтов может размывать понятие национального суверенитета государств. Елена Сергейчик пишет о том, как искусно современные консерваторы используют этот тренд в своих политических целях, не стесняясь при этом тянуть человечество в прошлое.
МНЕНИЕ ⟩ Эстонские консерваторы вовсе не простаки, они тонко уловили спрос на ретроградную идеологию
Представителей консервативных партий, постоянно позволяющих себе резкие, подчас шокирующие или откровенно пошлые выпады по широкому спектру вопросов от призыва заменить государственный флаг на Тоомпеа на флаг Евросоюза, который, надо думать, представляется чем-то вроде нового оккупанта, до призыва мужчин «наконец найти свои семенники и решить завести детей», зачастую объявляют пособниками Кремля или его «полезными идиотами», а в лучшем случае - жертвами влияния какой-то маргинальной бразильской секты.
Утверждать так, однако, означает снять с политиков ответственность и представить их в качестве неразумных и наивных простаков. Но можно ли таким образом оценивать взгляды людей, которых поддерживает значительная часть населения Эстонии и у которых вполне различаются шансы взять власть на ближайших выборах в парламент?
Не разумнее ли признать, что нынешние консерваторы отлично понимают, что творят, и являются весьма проницательными политиками, гораздо раньше, чем их снисходительные критики, увидевшими наступление новой эры - «нового средневековья»?
Сегодня «новое средневековье», о пришествии которого десятилетия назад возвещали прозорливые экономисты, философы, культурологи, стоит у порога, и консерваторы предельно ясно заявили о своих намерениях, не скрывая откровенно ретроградного характера своей идеологии.
Изоляционизм и конспирология
Консерваторы требуют минимизировать уже сложившиеся связи и отношения с международными экономическими, финансовыми и политическими институтами, и, по сути дела, призывают к изоляционизму и максимально возможной независимости от ЕС вплоть до выхода из этой организации.
Распространение мистики, конспирологии, псевдонаучных и антинаучных знаний, скептического отношения к науке во всем мире находит отклик у консерваторов, среди которых немало тех, кто категорически отрицает антропогенное изменение климата, а также разоблачителей происков «глубинного государства», ярых ВИЧ-диссидентов и антиваксеров, готовых с оружием в руках отбиваться от «врачей-убийц».
Отстаивая «традиционные семейные ценности», консерваторы откровенно призывают к дискриминации сексуальных меньшинств, требуя прекратить госфинансирование организаций, отстаивающих их права, и, называя их «гомоорганизациями», обвиняют в пропаганде однополых браков. Более того, они уже известили общество о том, что в случае прихода к власти, не только отменят Закон о сожительстве, но и внесут соответствующие изменения в Конституцию.
Не раз мы были свидетелями снисходительного отношения влиятельных консерваторов к ставшим публичным достоянием случаям домашнего и бытового насилия, и даже оскорбительных выпадов против женщин, в частности, впервые за историю страны - среди избранных в высшие органы власти лиц.
Именно консерваторы ратуют за расширение права дополнительного приобретения оружия, поскольку, по их мнению, назревает гражданская война, а «глупых и безответственных» бездетных мужчин предлагают не только штрафовать, но и «награждать тумаками» и даже лупить «прикладом винтовки, чтобы вернуть в реальный мир».
Сопротивление глобализации
«Новое средневековье» не было бы «новым», если бы не вбирало в себя и некоторые, отнюдь не лучшие, черты индустриального общества - национализм, расизм, антисемитизм, отголоски которых можно услышать в риторике тех консерваторов, которые открыто объявляют себя националистами, не раз демонстрируя неприязненное отношение к русским, украинцам, белорусам, евреям и создавая межэтническое напряжение в обществе.
Откровенно враждебные высказывания консерваторы допускают и по отношению к трудовым мигрантам, в том числе и высококвалифицированным специалистам, появление которых обусловлено глобализационными процессами, приведшими в движение огромные массы людей во всем мире.
Обращения предпринимателей, нуждающихся в рабочей силе, встречают глухое сопротивление консерваторов, которые даже в английском языке - языке международного общения - видят угрозу эстонскому языку и культуре. О том, что русский язык воспринимается как «язык врага», лишний раз можно даже не говорить.
Справедливости ради, правда, стоит отметить, что эстонское консервативное движение находится не в авангарде консервативного Интернационала, который в последнее десятилетия становится оплотом всех, кто самым решительным образом пытается противостоять новым тенденциям в общественном развитии.
Современное постиндустриальное общество - это общество, где информационные технологии, существенным образом меняют нашу жизнь и ставят серьезные проблемы, для решения которых необходимы новые подходы. Глобализация - процесс роста и усложнения коммуникационных связей и отношений, приводящих в движение капиталы и рабочую силу, политические организации и культурные инициативы, которые преодолевают границы национальных государств, предоставляя человеку большую свободу выбора жизненных перспектив.
Возникает новое поколение образованное, доверяющее науке и активно участвующее в развитии информационных и высоких технологий, обладающее глобальным стратегическим мышлением, высоко ценящее свободу и стремящееся к самореализации, толерантное к мигрантам и сексуальным меньшинствам, поддерживающее феминистское движение и активно исповедующее «зеленую идеологию», чуждое потребительской культуре, чувствительное к социальной несправедливости и охотно участвующее в волонтерской деятельности.
Вместе с тем глобализация порождает и проблемы, связанные с трудностями интеграции мигрантов, являющихся носителям культур, подчас существенно отличающихся от культуры принимающих стран, что нашло свое выражение в кризисе идеологии мультикультурализма и попытках найти новую модель интеграции.
Усиление роли и влияния наднациональных экономических, политических и культурных институтов и организаций ослабляет национальное государство и обостряет проблему национального суверенитета, национальной безопасности, тем более, когда рядом находится государство, развязавшее и ведущее агрессивную войну против другого европейского государства.
Сегодня в развитых странах наблюдается едва ли не фатальное сокращение коренного населения, прежде всего, за счет экстремального падения рождаемости, и переломить эту ситуацию путем вливания ресурсов пока ни у кого (здесь уместно вспомнить недавние усилия Южной Кореи) не получается. Война в Украине обострила энергетическую проблему, и без того актуальную в Эстонии, поставив на повестку дня пересмотр перспектив развития зеленой экономики.
Решение всех проблем запретами
Все эти и многие другие проблемы связаны с фундаментальными переменами в мире, обусловленными переходом от индустриальной стадии развития мирового сообщества к постиндустриальной, информационной, и требуют кооперации всех стран для выработки научно обоснованных солидарных решений.
Политические амбиции консерваторов, желание любой ценой заполучить власть, а то и простое невежество побуждают их вместо разностороннего обсуждения назревших проблем и поиска адекватного ответа на вызовы новой социальной реальности давать простые объяснения и простые способы их решения, чреватые опасными последствиями.
Переломить мировую тенденцию предлагается силой - введением всевозможных запретов, ограничений с применением пока еще морального, правового и экономического насилия (недопуск к выборам, налог на бездетность, отказ от финансирования «неправильных» организаций и мероприятий) и пр.; однако в современной истории мы видим, как насилие достаточно легко и быстро переходит границы допустимого и превращается в террор.
Вместо поиска путей вхождения в новый сложный мир консерваторы призывают к архаизации, варваризации общества, т.е. к восстановлению культурных норм и стереотипов традиционного доиндустриального, т.е. по сути, средневекового общества с его жестким разделением на «чужих» и «своих», раздуванием конфронтации между социальными группами, стигматизацией некоторых из них в качестве «козлов отпущения», жестокому преследованию «отступников» от «традиционных ценностей».
Одним словом, «Назад в Средневековье!» и «Да здравствует прогрессивный феодальный строй!» И мы имеем сегодня дело вовсе не с кучкой консерваторов, популистскими лозунгами соблазняющих простаков, для которых приоритетна комфортная повседневность.
Речь идет о мощной, охватившей даже самые развитые демократические сообщества, консервативной волне, которая может не только противостоять наступлению нового сложного мира, но и отбросить во времена дикости, лишая достойного будущего новые поколения. Как остановить возвращение прошлого?