МНЕНИЕ Эстонские консерваторы вовсе не простаки, они тонко уловили спрос на ретроградную идеологию

Распространение мистики, конспирологии, псевдонаучных и антинаучных знаний, скептического отношения к науке во всем мире находит отклик у консерваторов, среди которых немало тех, кто категорически отрицает антропогенное изменение климата, а также разоблачителей происков «глубинного государства», ярых ВИЧ-диссидентов и антиваксеров, готовых с оружием в руках отбиваться от «врачей-убийц».

Отстаивая «традиционные семейные ценности», консерваторы откровенно призывают к дискриминации сексуальных меньшинств, требуя прекратить госфинансирование организаций, отстаивающих их права, и, называя их «гомоорганизациями», обвиняют в пропаганде однополых браков. Более того, они уже известили общество о том, что в случае прихода к власти, не только отменят Закон о сожительстве, но и внесут соответствующие изменения в Конституцию.

Не раз мы были свидетелями снисходительного отношения влиятельных консерваторов к ставшим публичным достоянием случаям домашнего и бытового насилия, и даже оскорбительных выпадов против женщин, в частности, впервые за историю страны - среди избранных в высшие органы власти лиц.

Именно консерваторы ратуют за расширение права дополнительного приобретения оружия, поскольку, по их мнению, назревает гражданская война, а «глупых и безответственных» бездетных мужчин предлагают не только штрафовать, но и «награждать тумаками» и даже лупить «прикладом винтовки, чтобы вернуть в реальный мир».

Сопротивление глобализации