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РЕЙТИНГ На каком месте находится Таллинн среди самых дорогих городов мира?

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Старый город Таллинна в декабре.
Старый город Таллинна в декабре. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Самыми дорогими городами мира являются Цюрих, Лозанна и Женева в Швейцарии. Таллинн занимает 138-е место.

Хельсинки находится на 58-й позиции, Рига на 163-й, а Вильнюс на 165-й.

При составлении рейтинга стандартом для сравнения является проживание в Нью-Йорке, с которым сопоставляются все остальные города. Города ранжируются по индексу стоимости жизни, который рассчитывается путем сравнения различных категорий расходов (например, расходы на жилье и цены на продукты) и местной покупательной способности.

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