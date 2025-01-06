РЕЙТИНГ На каком месте находится Таллинн среди самых дорогих городов мира?

Хельсинки находится на 58-й позиции, Рига на 163-й, а Вильнюс на 165-й.

При составлении рейтинга стандартом для сравнения является проживание в Нью-Йорке, с которым сопоставляются все остальные города. Города ранжируются по индексу стоимости жизни, который рассчитывается путем сравнения различных категорий расходов (например, расходы на жилье и цены на продукты) и местной покупательной способности.