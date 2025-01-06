Канада: Джастин Трюдо покинул пост лидера правящей партии. Он останется премьером, пока либералы не выберут себе нового лидера

О своем решении Трюдо объявил во вторник на утренней пресс-конференции.

Источники канадских СМИ объясняли, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году не позже октября.

Трюдо возглавил партию в 2013 году, а в 2015 стал премьер-министром, после того как в том же году либералы одержали победу на парламентских выборах.

Джастин Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории. Он потомственный политик: его отец Пьер Эллиот Трюдо занимал пост премьер-министра Канады в 1968-79 гг. и 1980-84 гг.

Давнее давление

Слухи о грядущей отставке Трюдо ходили в политических кругах Канады уже несколько недель. Наблюдатели отмечали, что помимо общего падения рейтинга правящей партии, он лично растерял поддержку однопартийцев и популярность среди коллег.

Давление на него внутри партии нарастало с лета прошлого года, после того как либералы потерпели историческое поражение на довыборах в Торонто от своих соперников-консерваторов.