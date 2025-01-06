Недавно бывший еврокомиссар и многолетний политик Кадри Симсон объявила о выходе из Центристской партии. Теперь она намерена заняться академической работой, по крайней мере на какое-то время. В прямом эфире студии Postimees Симсон призналась, что, возможно, когда-нибудь вернется в политику, но сделать это в нынешней Центристской партии она бы не смогла.
- Почему вы решили покинуть Центристскую партию?
- Я взяла время на раздумья. Как известно, перестановки в Центристской партии произошли уже год назад, но тогда я решила не принимать решений на расстоянии. В декабре у меня появилась возможность вернуться в Эстонию и подумать о своем политическом будущем. Хотя у меня нет четких ответов относительно дальнейшей политической карьеры, и я не ушла из партии для того, чтобы присоединиться к какой-либо другой, я испытывала сильный дискомфорт. В партии с нынешним курсом мне было плохо, и я не могла заставить себя остаться.
- Вы позвонили Михаилу Кылварту?
- Я отправила Михаилу Кылварту сообщение, прежде чем сделать этот шаг в коммерческом регистре.
- О вашем возможном уходе говорили не раз - когда Кылварт стал председателем, когда был массовый исход, когда в партию вступил Яак Мадисон и произошло изменение курса. Насколько серьезно вы рассматривали возможность ухода в те моменты?
- Я терпеть не могу уходить и всегда выбираю борьбу. Я уже была в сложной ситуации, когда проиграла конгресс Эдгару Сависаару и удерживала фракцию с перевесом в один голос. Тогда у меня не было ощущения, что нужно сдаваться. Поэтому, наблюдая со стороны, я не могла понять, почему все так легко сдались. Но, к сожалению, партия - это сообщество людей, и для того чтобы добиваться в эстонской политике серьезных результатов, нужны единомышленники. Один лишь партийный билет не гарантирует общих взглядов и целей.
Я осталась практически в одиночестве. Люди, с которыми я работала на протяжении 15 лет в разных должностях, оставались со мной до 31 декабря, но вокруг не было достаточного количества единомышленников, чтобы я могла пойти на конгресс Центристской партии и победить Михаила Кылварта. Многие из тех, кто мог бы мне помочь, уже приняли решение и ушли.
- То есть решающим фактором стало вступление Яака Мадисона и консервативный поворот Центристской партии?
- Да, именно это стало для меня самым большим неудобством и дискомфортом - видеть, как председатель Центристской партии разъезжает по уездам под флагом ECR (Европейские консерваторы и реформисты - прим.ред.), который на европейском уровне представляет ретроградные силы. Я не хотела иметь ничего общего с таким союзом.
- Что же представляет собой Центристская партия сейчас? Яна Тоом - в Renew Europe, Яак Мадисон - в ECR. Это похоже на кризис идентичности.
- Яна Тоом осталась там, где получила мандат на выборах в Европарламент. А после этих выборов Яак Мадисон был принят в Центристскую партию, и партия сменила риторику. Она стала евроскептической, консервативной и играет на базовых чувствах людей - что дела идут плохо и пусть у тех, кто сейчас принимает решения, будет так же. Вместо того чтобы быть прогрессивной и искать лучшие решения, в некоторых вопросах партия просто заняла позицию противостояния.
- Но является ли это новой идентичностью Центристской партии? Ведь на конгрессе имеет значение и мнение рядовых членов, а что они думают на самом деле, мы точно не знаем.
- Это очень сложная ситуация для партии, в которой один новый член может изменить всю программу. Но следует помнить, что большая часть членов правления, избранных на конгрессе, покинула партию. Ушло так много людей, что сейчас в правлении Центристской партии нет полного состава - каждый, кто остался в партии и получил хоть какие-то голоса, вошел в правление. Ситуация усложняется еще и тем, что фракция значительно сократилась, и теперь от нее больше ничего не зависит в эстонской государственной политике.
Мне кажется, что до какой-то степени уже махнули рукой на элементарные правила. Осенью появилась новость о выходе Центристской партии из политической семьи ALDE. Решение было принято на заседании совета, причем его членам заранее не сообщили, что именно будет обсуждаться. В момент голосования кворума уже не было. У меня складывается впечатление, что нынешнее руководство партии больше не заботится об элементарных правилах. Раньше в такой ситуации все бы строго следовали уставу и ни один пункт не был бы нарушен. Сейчас же углы просто сглаживают. Но если от этих решений ничего не зависит, никто особо и не злится по этому поводу.
- О вас на протяжении многих лет говорили как о возможном кандидате в президенты, о потенциальном лидере Центристской партии, вас считали перспективным политиком. Почему вы решили отказаться от предложений других партий?
- Я думаю, что действительно была очень перспективным политиком. Из Эстонии было всего четыре еврокомиссара, и я - одна из них. У меня была возможность заниматься в эстонской политике крайне интересными делами в крайне интересное время. Позвольте мне перевести дух после этих пяти тяжелых лет энергетического кризиса. Я считаю, что в любых долгих трудовых отношениях не обязательно так, что в один момент прекращаешь принадлежность к одной организации, а на следующий день с головой бросаешься в другую. Время есть.
Полное интервью с Кадри Симсон можно послушать в передаче (на эстонском языке). Помимо Центристской партии Симсон также рассказала о своей будущей работе в академической сфере и поделилась мнением о том, как Эстония должна обеспечивать свою энергетическую безопасность.