- Почему вы решили покинуть Центристскую партию?

- Я взяла время на раздумья. Как известно, перестановки в Центристской партии произошли уже год назад, но тогда я решила не принимать решений на расстоянии. В декабре у меня появилась возможность вернуться в Эстонию и подумать о своем политическом будущем. Хотя у меня нет четких ответов относительно дальнейшей политической карьеры, и я не ушла из партии для того, чтобы присоединиться к какой-либо другой, я испытывала сильный дискомфорт. В партии с нынешним курсом мне было плохо, и я не могла заставить себя остаться.

- Вы позвонили Михаилу Кылварту?

- Я отправила Михаилу Кылварту сообщение, прежде чем сделать этот шаг в коммерческом регистре.

- О вашем возможном уходе говорили не раз - когда Кылварт стал председателем, когда был массовый исход, когда в партию вступил Яак Мадисон и произошло изменение курса. Насколько серьезно вы рассматривали возможность ухода в те моменты?