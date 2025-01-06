Впервые за несколько десятилетий между столицами стран Балтии восстановлено регулярное железнодорожное сообщение. Хотя в течение последнего года литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link уже осуществляла перевозки между Ригой и Вильнюсом, воспользоваться этим маршрутом решались немногие - время ожидания пересадок на станциях Валга и Рига было слишком долгим.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Теперь Южную Эстонию и Вильнюс связывает лишь семичасовая поездка на поезде
Теперь железнодорожные операторы Эстонии, Латвии и Литвы согласовали расписания поездов так, чтобы пересадка с одного поезда на другой происходила быстрее.