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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Теперь Южную Эстонию и Вильнюс связывает лишь семичасовая поездка на поезде

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Впервые за несколько десятилетий между столицами стран Балтии восстановлено регулярное железнодорожное сообщение. Хотя в течение последнего года литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link уже осуществляла перевозки между Ригой и Вильнюсом, воспользоваться этим маршрутом решались немногие - время ожидания пересадок на станциях Валга и Рига было слишком долгим.

Теперь железнодорожные операторы Эстонии, Латвии и Литвы согласовали расписания поездов так, чтобы пересадка с одного поезда на другой происходила быстрее.

В понедельник прибытие поезда латвийской железнодорожной компании Pasažieru Vilciens (ViVi) из Риги на станцию Валга сопровождалось громким гудком. Вскоре на другой путь подошел поезд из Таллинна, принадлежащий эстонскому оператору Elron, который в народе ласково называют «морковкой». На этот раз двери поезда открылись не в сторону обычной платформы, а напротив латвийского состава. Таким образом, пассажиры, желающие продолжить путь в сторону Риги или Таллинна, смогли удобно пересесть с одного поезда на другой.

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