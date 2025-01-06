Отремонтированы два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией, поврежденных предположительно танкером Eagle S, сообщила в понедельник телекоммуникационная компания Elisa.
Elisa: отремонтированы два кабеля связи на дне Финского залива
«Ремонтные работы провели сегодня», - сообщил директор по безопасности Elisa Яакко Валлениус агентству AFP.
Финские власти ведут расследование в отношении идущего под флагом Островов Кука нефтетанкера, который предположительно входит в состав российского теневого флота и который подозревают в волочении якоря и обширном саботаже, повредившем несколько электрических и коммуникационных кабелей.
Elisa является крупной финской компанией с почти 1000 сотрудниками и оборотом 209,5 млн евро (в 2022 году). Также это крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг в Эстонии.