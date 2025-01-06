Последние несколько недель российские военные паблики сообщали о переброске украинских частей на северное направление и возможной подготовке очередного наступления, хотя версии о направлении нового удара выдвигались разные.

С началом операции командование ВСУ ввело режим информационной тишины, требуя от украинских СМИ его соблюдения. Но даже по официальным сообщениям украинского Генштаба заметен масштаб происходящего.

«На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения», — говорится в его сводке за 5 января. При этом на Покровском участке фронта, который до сих пор считался самым горячим, по данным украинского военного ведомства, за сутки произошло 36 боестолкновений.

Обращает на себя внимание и поездка главкома ВСУ Александра Сырского в Курскую область в первый день Нового года, а также срочное прибытие в Курск 5 января замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Карта Курской области с помеченными участками. Фото: BBC

На данный момент известно об украинском продвижении со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское и хутора Бердин. Они находятся у трассы, ведущей на областной центр и город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Сообщается и об атаках ВСУ к северо-западу и востоку от Суджи.

При отсутствии значимых результатов первого удара судить о замыслах украинского командования трудно, но события продолжают развиваться.