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Зачем Украине новое наступление в Курской области? (2)

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BBC
С началом операции командование ВСУ ввело режим информационной тишины, требуя от украинских СМИ его соблюдения.
С началом операции командование ВСУ ввело режим информационной тишины, требуя от украинских СМИ его соблюдения. Фото: Reuters

Резкая активизация украинских войск в Курской области происходит на фоне продолжающегося наступления российской армии в Донбассе и заявлений о взятии ею города Курахово — некогда важного опорного пункта ВСУ к югу от Покровска. С чем может быть связано решение украинского командования бросить свои резервы не на отражение российского натиска, а совсем на другое направление?

Последние несколько недель российские военные паблики сообщали о переброске украинских частей на северное направление и возможной подготовке очередного наступления, хотя версии о направлении нового удара выдвигались разные.

С началом операции командование ВСУ ввело режим информационной тишины, требуя от украинских СМИ его соблюдения. Но даже по официальным сообщениям украинского Генштаба заметен масштаб происходящего.

«На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения», — говорится в его сводке за 5 января. При этом на Покровском участке фронта, который до сих пор считался самым горячим, по данным украинского военного ведомства, за сутки произошло 36 боестолкновений.

Обращает на себя внимание и поездка главкома ВСУ Александра Сырского в Курскую область в первый день Нового года, а также срочное прибытие в Курск 5 января замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Карта Курской области с помеченными участками.
Карта Курской области с помеченными участками. Фото: BBC

На данный момент известно об украинском продвижении со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское и хутора Бердин. Они находятся у трассы, ведущей на областной центр и город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Сообщается и об атаках ВСУ к северо-западу и востоку от Суджи.

При отсутствии значимых результатов первого удара судить о замыслах украинского командования трудно, но события продолжают развиваться.

В августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, одной из целей операции называли отвлечение российской армии от наступления в Донецкой области. Эту задачу удалось выполнить лишь частично.

Россия была вынуждена стянуть в Курскую область довольно крупные соединения, по данным открытых источников — около 55 тысяч военнослужащих, но наступательные действия на главном направлении в Донбассе не прекратила. Однако и Москве за пять месяцев не удалось решить проблему Курской области.

Украинский танк.
Украинский танк. Фото: Reuters

Нынешняя активизация ВСУ выглядит как попытка нарушить сложившееся относительное равновесие на этом участке фронта, создать серьёзные угрозы другим крупным населённым пунктам Курской области и вынудить российское командование к переброске туда более крупных резервов.

Если замысел действительно заключается в этом и его удастся воплотить, главной проблемой российской стороны может стать вопрос — где взять эти резервы. Значительные силы российской группировки войск «Север» скованы приграничными боями в Харьковской области, другие нужно держать на потенциально опасных направлениях в Брянской и Белгородской областях.

Но если новое наступление ВСУ в Курской области обернётся пшиком, неприятные вопросы могут возникнуть и к украинскому командованию, особенно учитывая то, что ему никак не удаётся стабилизировать фронт на территории Донбасса.

BBC
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