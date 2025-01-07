Поступила информация о состоянии вратаря сборной Эстонии – накануне он получил травму

Клуб основного вратаря сборной Эстонии в 1/8 финала встречался с командой «Оуренсе», выступающей в третьей по силе лиге Испании. Несмотря на то, что уже на 16-й минуте Рауль Моро вывел «Реал Вальядолид» вперед, спустя чуть более получаса на табло был зафиксирован счет 2:2.

Хозяева во втором тайме вышли вперед со счетом 3:2 и удержали преимущество до конца матча. Это означало, что «Реал Вальядолид» выбыл из турнира, а «Оуренсе» прошел в следующий раунд.

Обычно выходящий в стартовом составе Хейн был заменен на первой добавленной минуте первого тайма из-за травмы. Эстонец допустил ошибку при попытке поймать мяч в штрафной и неудачно приземлился на спину.

Сегодня «Реал Вальядолид» сообщил на своем сайте, что Карла Якоба Хейна можно будет увидеть в игре уже в предстоящие выходные.

«Рауль Моро, получивший травму в матче Кубка против „Оуренсе“, чувствовал себя спокойно после игры. Проведенные тесты исключили серьезные повреждения. Не исключено, что он сможет сыграть уже в эти выходные. То же самое касается Карла Хейна и Станко Юрича. Все трое в понедельник находились под наблюдением врачей», – отметил клуб.

«Реал Вальядолид» сыграет дома против «Реал Бетиса» в субботу в 17:15. Клуб эстонца в этом сезоне набрал 12 очков в чемпионате Испании и находится на последнем месте в турнирной таблице.

Карл Якоб Хейн этим летом перешел в «Реал Вальядолид» на правах аренды из лондонского «Арсенала» и принял участие во всех матчах испанской Премьер-лиги. В четырех из них эстонец сумел не допустить ни одного гола в свои ворота.