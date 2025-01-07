В первом раунде квалификации мужского одиночного разряда на первом крупном турнире теннисного сезона – Открытом чемпионате Австралии – первая ракетка Эстонии Марк Лаял (ATP 229) разгромил представляющего Казахстан россиянина Михаила Кукушкина (ATP 113) со счетом 6:0, 6:2.
Сильнейший теннисит Эстонии начал турнир в Австралии с мощной победы!
Встреча длилась всего 60 минут и прошла под знаком исключительного превосходства Лаяла. В первых четырех геймах стартового сета Кукушкин набрал всего пять очков. Лаял не выиграл ни одного из этих геймов «всухую», однако только в одном из них его соперник сумел заработать два очка.
Пятый гейм был более упорным, и Лаялу, владевшему подачей, пришлось отыгрывать один брейк-пойнт, с чем первая ракетка Эстонии успешно справился. В шестом гейме Кукушкин повел со счетом 40:15, но затем проиграл четыре очка подряд, а вместе с этим и первый сет со счетом 0:6.
В начале второго сета Лаял уверенно защитил свою подачу, не отдав сопернику ни одного очка, а затем сразу же сделал брейк на подаче оппонента. После восьми подряд проигранных геймов 37-летний Кукушкин смог размочить счет, сделав брейк на подаче первой ракетки Эстонии и сократив отставание до 1:2.
Лаял тут же сделал ответный брейк и уверенно защитил свою подачу, выйдя вперед со счетом 4:1. После пяти подряд проигранных геймов на своей подаче Кукушкин смог удержать подачу с шестой попытки, сделав счет 2:4 с его точки зрения. Однако Лаял удержал свою подачу и еще раз сделал брейк. Гейм, сет и матч остались за Лаялом – 6:0, 6:2.
Статистика: подавляющее преимущество Лаяла
Статистика показывает, что, несмотря на 69% попадания первым мячом у Кукушкина, его подача оказалась слабой, так как он выиграл лишь 41% розыгрышей на первой подаче (12 из 29). На второй подаче показатели Кукушкина были еще хуже – всего 23% успешных розыгрышей (3 из 13).
Подача Лаяла, напротив, работала превосходно. Первая подача проходила в 67% случаев, и он выиграл 79% розыгрышей на первой подаче (23 из 29). На второй подаче успешность эстонца составила 43% (6 из 14). Лаял выполнил шесть эйсов, а Кукушкин – один. Оба спортсмена совершили по одной двойной ошибке.
По количеству виннеров Лаял превзошел соперника со счетом 19:8, а количество невынужденных ошибок у него оказалось всего восемь против 21 у Кукушкина. Из 85 розыгрышей, сыгранных за матч, Лаял выиграл 56, тогда как его соперник – лишь 29.
Следующий соперник - японец
Во втором раунде квалификации Лаял встретится с японским теннисистом Сё Симабукуро, занимающим 190-е место в мировом рейтинге. В первом раунде Симабукуро одержал победу над представителем Молдовы Раду Алботом (ATP 163) со счетом 6:2, 6:3.
Чтобы попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, Лаялу нужно обыграть Симабукуро, а затем еще одного соперника, которым станет либо португалец Жайме Фариа (ATP 123), либо австралиец Дэйн Суини (ATP 345).
21-летний Лаял за свою карьеру лишь однажды пробился в основную сетку турнира Большого шлема. Это произошло в прошлом году на Уимблдоне, где после трех побед в квалификации он в первом круге встретился с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом. Алькарас одержал победу со счетом 7:6, 7:5, 6:2 и второй раз подряд стал победителем турнира.
Основной турнир Открытого чемпионата Австралии стартует в Мельбурне 12 января.