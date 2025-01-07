Сильнейший теннисит Эстонии начал турнир в Австралии с мощной победы!

Встреча длилась всего 60 минут и прошла под знаком исключительного превосходства Лаяла. В первых четырех геймах стартового сета Кукушкин набрал всего пять очков. Лаял не выиграл ни одного из этих геймов «всухую», однако только в одном из них его соперник сумел заработать два очка.

Пятый гейм был более упорным, и Лаялу, владевшему подачей, пришлось отыгрывать один брейк-пойнт, с чем первая ракетка Эстонии успешно справился. В шестом гейме Кукушкин повел со счетом 40:15, но затем проиграл четыре очка подряд, а вместе с этим и первый сет со счетом 0:6.

В начале второго сета Лаял уверенно защитил свою подачу, не отдав сопернику ни одного очка, а затем сразу же сделал брейк на подаче оппонента. После восьми подряд проигранных геймов 37-летний Кукушкин смог размочить счет, сделав брейк на подаче первой ракетки Эстонии и сократив отставание до 1:2.

Лаял тут же сделал ответный брейк и уверенно защитил свою подачу, выйдя вперед со счетом 4:1. После пяти подряд проигранных геймов на своей подаче Кукушкин смог удержать подачу с шестой попытки, сделав счет 2:4 с его точки зрения. Однако Лаял удержал свою подачу и еще раз сделал брейк. Гейм, сет и матч остались за Лаялом – 6:0, 6:2.

Статистика: подавляющее преимущество Лаяла