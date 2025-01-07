Губернатор-пропагандист рассорился с населением, «Газпром» прекратил поставки газа в Европу, выросли цены на водку и сигареты. Обзор событий в РФ

В начале 2025 года многолетний депутат Госдумы Александр Хинштейн, один из ястребов российской политики и один из главных трибунов агрессии России против Украины, отметил месяц своего пребывания на посту врио губернатора прифронтовой Курской области. Его назначили на этот пост взамен успешно выигравшего всенародные выборы всего за три месяца до этого Алексея Смирнова. Последнего же (он пробыл на своем посту в совокупности всего 200 дней) уволили с поста за «проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми».

«У меня ощущение, что вы жили на необитаемом острове»

Хинштейн, бывший журналист и пиарщик, а также депутат Госдумы с почти 20-летним стажем, ни одного дня не проработавший на реальных управленческих постах, как раз и должен был исправить эту недоработку своего предшественника. Тем более, что он в последние три года со всех трибун громче всех кричал о том, как следует правильно жить россиянам и их властям в условиях войны.

Александр Хинштейн. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Даже месяца хватило, чтобы наглядно и в очередной раз продемонстрировать очевидную истину: разговаривать - это не мешки ворочать. Хинштейн, конечно, уволил несколько совсем уж нелепых чиновников и поручил транслировать заседания местного правительства в прямом эфире, однако когда в самом конце декабря дело дошло до общения с конкретными людьми, оказалось, что пропаганда далека от реальной жизни.