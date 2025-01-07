Один из главных российских политиков-пропагандистов, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил месяц на посту губернатора прифронтовой Курской области тем, что рассорился с представителями населения региона и лишний раз доказал, что пропаганда и реальная работа - совершенно разные вещи. «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину - это был самый загадочный контракт этой войны, существовавший как бы параллельно с остальной реальностью. Государство повысило минимальные цены на водку и сигареты с 1 января. Об этом в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Губернатор-пропагандист рассорился с населением, «Газпром» прекратил поставки газа в Европу, выросли цены на водку и сигареты. Обзор событий в РФ
В начале 2025 года многолетний депутат Госдумы Александр Хинштейн, один из ястребов российской политики и один из главных трибунов агрессии России против Украины, отметил месяц своего пребывания на посту врио губернатора прифронтовой Курской области. Его назначили на этот пост взамен успешно выигравшего всенародные выборы всего за три месяца до этого Алексея Смирнова. Последнего же (он пробыл на своем посту в совокупности всего 200 дней) уволили с поста за «проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми».
«У меня ощущение, что вы жили на необитаемом острове»
Хинштейн, бывший журналист и пиарщик, а также депутат Госдумы с почти 20-летним стажем, ни одного дня не проработавший на реальных управленческих постах, как раз и должен был исправить эту недоработку своего предшественника. Тем более, что он в последние три года со всех трибун громче всех кричал о том, как следует правильно жить россиянам и их властям в условиях войны.
Даже месяца хватило, чтобы наглядно и в очередной раз продемонстрировать очевидную истину: разговаривать - это не мешки ворочать. Хинштейн, конечно, уволил несколько совсем уж нелепых чиновников и поручил транслировать заседания местного правительства в прямом эфире, однако когда в самом конце декабря дело дошло до общения с конкретными людьми, оказалось, что пропаганда далека от реальной жизни.
Во-первых, позицию жителей приграничного Суджанского района, попросивших 825 тысяч рублей на технику и мебель для покинувших занятые украинской армией территории жителей, Хинштейн сходу назвал «не совсем честной». «У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. Что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакую помощь. И в конце концов, что даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе. Это не так», - заявил врио губернатора.
Кроме того, он отказал и в дополнительной помощи местным предпринимателям, лишившимся бизнеса из-за военных действий. В силу простого, по мнению врио губернатора, обстоятельства: «Предприниматели - люди, уровень жизни и достатка которых выше среднего, следовательно, отнести их к категории "нуждающиеся" очень сложно в подавляющем большинстве».
Эти заявления уже привели к тому, что в регионе началось движение за смену участников сформированных при правительстве региона «инициативных групп» на «независимые». Словом, пока из депутата-пропагандиста получается плохой губернатор. С учетом того, что по путинской программе «Время героев» таких губернаторов - бывших пропагандистов и «ветеранов СВО» - в России должно появиться много, возможно, это хорошие новости для цивилизованного мира - просто надо дать им поуправлять, чтобы они сами все развалили.
Проиграет только Украина
«Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину с 1 января 2025 года. По самой что ни на есть банальной бюрократической причине: закончился срок действия контракта, заключенного в 2019 году.
Поставки российского газа через Украину были, пожалуй, самой главной загадкой этой войны. Как если бы нацистская Германия поставляла уголь из Рурского бассейна в Азию через воюющий с ней Советский Союз. А что такого - контракт заключен, его надо исполнять. Более того - не было ни одного случая повреждения этого газопровода, хотя случайных или якобы случайных попаданий по самой разной инфраструктуре за неполные три года набрались уже сотни.
По разным оценкам, Украина получала от транзита российского газа до одного миллиарда долларов ежегодно. А газ от страны-агрессора продолжали покупать Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия и Молдова. Как уже посчитали эксперты, мощностей «Турецкого потока» - единственной оставшейся газовой ветки, соединяющей Россию и Евросоюз, - вполне хватит для обслуживания всех текущих потребностей имеющихся европейских потребителей. Иными словами, от отказа прокачивать газ через Украину проиграет только Украина: и Россия, и перечисленные европейские страны останутся, как говорится, при своих.
Все, кроме Молдовы. «Газпром» отключил ей газ - но не из-за отказа от украинского транзита, а из-за долга местного газового оператора. Долга, который, кстати, сама Молдова не признает.
У ситуации есть и парадоксальное продолжение. Кажется, что от всех этих отключений более всего пострадала непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, которую Россия считает чуть ли не главным союзником в этом регионе, и в которой все это время располагаются ее войска. Из-за отключения газа в Приднестровье остановились почти все промышленные предприятия, а в ряде городов начались проблемы с водоснабжением и электрическими сетями – население, естественно, стало отапливать свои жилища именно электричеством.
Беда пришла откуда не ждали
Минимальные цены на водку поднялись почти на 20% с 1 января 2025 года. Последний раз цены на водку повышались совсем недавно, 1 июля 2024 года, - на 6,4%. В результате минимальная розничная цена за пол-литра водки теперь составляет 349 рублей, тогда как еще несколько дней назад она была 299 рублей, а полгода назад - 282 рубля.
Минимальные цены на водку существуют в России с 2009 года - их устанавливает своими приказами Министерство финансов РФ. Введение государственного регулирования цен на алкогольные напитки (постепенно к водке добавили коньяк, бренди и шампанское) объясняли тогда борьбой с теневым производством. Проще говоря, чтобы граждане не употребляли контрафакт и жили по возможности дольше.
Кроме того, в России регулируются и минимальные цены на сигареты. Их своими приказами устанавливает Министерство сельского хозяйства. С 1 января минимальная стоимость пачки сигарет установлена на уровне 135 рублей против 129 рублей неделей ранее. То есть, рост здесь гораздо более скромный, чем по «алкогольной линии».
Беда пришла откуда не ждали. Радует, что хотя бы Новый год людям дали отметить спокойно.