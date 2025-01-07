В Bolt Drive надеются, что автоналог побудит людей отказаться от личных машин

Как отметил Дементьев, в Bolt Drive надеются, что люди откажутся от личных автомобилей, поскольку расчеты компании показывают, что владение личным автомобилем зачастую уже невыгодно.

«Мы осторожно оптимистичны в том, что налог может способствовать более рациональному выбору автомобилей, их моделей, а также побудить людей отказаться от личного автомобиля, ограничиться одним автомобилем в семье или перейти на аренду машин. Или же способствовать использованию самокатов, такси или общественного транспорта», - подчеркнул Дементьев.