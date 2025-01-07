Борьба с теневым флотом РФ: на Западе используют ИИ для предотвращения обрыва кабелей

Впервые механизм Nordic Warden был задействован летом 2024 года, а затем в ходе учений JEF Joint Protector, в ходе которых более 300 британских военнослужащих были направлены в Латвию.

Великобритания ранее наложила санкции на 93 нефтяных танкера в составе теневого флота РФ. В декабре 2024-го было подписано соглашение между Великобританией, Данией, Швецией, Польшей, Финляндией и Эстонией, которые договорились запрашивать сертификаты страхования у предполагаемых теневых судов РФ при их прохождении по балтийскому маршруту.

Обрыв кабелей в Балтийском море

Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море 25 декабря. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.

Ранее, 17 ноября, был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.