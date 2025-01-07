Объединенные экспедиционные силы будут с помощью искусственного интеллекта следить за судами российского теневого флота.
Борьба с теневым флотом РФ: на Западе используют ИИ для предотвращения обрыва кабелей
Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании активировали передовую систему реагирования для отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга российского теневого флота после сообщения о повреждении крупного подводного кабеля Estlink2 в Балтийском море. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в правительстве Великобритании.
В состав JEF входят 10 стран.
Мониторинг в режиме реального времени
Операция Nordic Warden была запущена на минувшей неделе. Ее участники используют искусственный интеллект (ИИ) для оценки данных из различных источников, включая автоматическую идентификационную систему (AIS) судов, и взвешивают риски. Действия JEF подкрепляют усилия НАТО.
Суда, идентифицированные как часть теневого флота России, внесены в систему, чтобы их перемещение можно было тщательно отслеживать при приближении к зонам, представляющим интерес для членов JEF. При наличии риска система будет вести мониторинг в режиме реального времени и немедленно отправит предупреждение странам-участницам JEF, а также союзникам по НАТО.
«Правительство тесно сотрудничает с нашими союзниками для защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры, таких как подводные кабели», - подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Рад, что мы запускаем эту передовую технологию так скоро после саммита JEF, чтобы укрепить европейскую безопасность», - добавил он.
Из оперативного штаба JEF ведется наблюдение за 22 зонами
Из оперативного штаба JEF в Нортвуде ведется наблюдение за 22 зонами, включая части акватории Ла-Манша, Северного моря, пролива Каттегат и Балтийского моря.
Впервые механизм Nordic Warden был задействован летом 2024 года, а затем в ходе учений JEF Joint Protector, в ходе которых более 300 британских военнослужащих были направлены в Латвию.
Великобритания ранее наложила санкции на 93 нефтяных танкера в составе теневого флота РФ. В декабре 2024-го было подписано соглашение между Великобританией, Данией, Швецией, Польшей, Финляндией и Эстонией, которые договорились запрашивать сертификаты страхования у предполагаемых теневых судов РФ при их прохождении по балтийскому маршруту.
Обрыв кабелей в Балтийском море
Ранее Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море 25 декабря. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.
Ранее, 17 ноября, был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.