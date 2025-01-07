Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

КОЛОНКА POSTIMEES Назначение нового посла США вселяет оптимизм в Эстонии

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Флаги Эстонии и США.
Флаги Эстонии и США. Фото: Peeter Langovits / Postimees
  • Посол Роман Пипко - политический выбор.
  • У семьи Пипко хорошие отношения с командой президента.
  • Для Эстонии может открыться возможность для эффективного ведения дел.

Тот факт, что США уже назначили в Эстонию нового посла Романа Пипко с эстонскими корнями, дает основания для умеренного оптимизма.

Если обратиться к истории, то видно, что первым послом США после восстановления независимости Эстонии был Роберт С. Фрейжер, настоящий «фронтовой» дипломат. Его назначение подчеркнуло важность для США наличия в стране сильного и опытного карьерного дипломата.

Посол Мелисса Уэллс была дочерью известной эстонской певицы Милицы Корьюс, эмигрировавшей в США. Этот факт имел не только дипломатическую, но и определенную сентиментальную ценность.

Когда Джеймс Д. Мелвилл в 2018 году оставил пост посла Эстонии из-за разногласий с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, эта должность оставалась вакантной около четырех лет. Огромная резиденция посла из коричневого клинкерного кирпича на Маарьямяги также пустовала. Лишь в конце 2022 года Сенат утвердил в должности нынешнего посла США в Эстонии Джорджа П. Кента.

Быстрота назначения нового посла Романа Пипко, а также тот факт, что его семья участвовала в избирательной кампании Трампа с 2016 года и поддерживает текущую кампанию, многое объясняют. Пипко - политический выбор, а не карьерный дипломат.

Очень примечателен факт, что дочь Пипко, Элизабет Пипко, является официальным национальным представителем Национального комитета Республиканской партии (RNC) США и встречается еженедельно с Дональдом Трампом. Сам комитет находится под контролем Трампа. Элизабет постоянно путешествует по США, консультируя свои выступления непосредственно с Трампом. Возможно, именно она сыграла важную роль в назначении своего отца послом.

Учитывая ее стиль ведения дел, для нас может быть даже выгодно, если послом в Эстонии станет человек, близкий к Трампу, который может оказаться хорошим посредником между Белым домом и национальными интересами Эстонии, учитывая наши обстоятельства.

Однако семья Пипко не идентифицирует себя в США как эстонцы, а как евреи, эмигрировавшие в США. Тем не менее важно, что человек, который регулярно общается с Трампом, хорошо знает свои корни.

Элизабет Пипко также активно поддерживает Израиль и тяжело пережила теракт ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года. Поэтому тем, кто хочет разрывать связи с Израилем в эстонских университетах или легкомысленно голосовать в ООН против США по вопросам, связанным с Палестиной и Израилем, следует тщательно обдумывать свои действия и их возможные последствия для Эстонии.

Тем не менее хорошие отношения семьи Пипко с командой президента могут оказаться плюсом для Эстонии.

Роман Пипко изучал юриспруденцию в Тартуском университете, владеет эстонским языком на базовом уровне и несколько раз приезжал в Эстонию после эмиграции в США. За год до него в университете обучался так называемый «золотой курс» юристов, из которого вышли многие ведущие юристы, адвокаты, государственные деятели и предприниматели Эстонии. Возможно, эти связи до конца не забыты. Эти обстоятельства дают надежду, что новый американский посол адаптируется в Эстонии быстрее, чем обычно.

В то же время быстрое назначение Пипко и тот факт, что это политический выбор, а не карьерный дипломат, который может не придерживаться всех протокольных норм, характерных для профессиональных дипломатов, означает, что у нас появляется шанс на быстрое и эффективное ведение дел, если мы сами этого не испортим.

Нельзя исключать, что Эстония находится на радарах Трампа в позитивном контексте из-за того, что мы - одна из стран НАТО с самым высоким уровнем расходов на оборону.

Трамп в течение многих лет добивался значительного увеличения расходов союзников на оборону, а сейчас уже говорит о необходимости их повышения до 5% ВВП.

Стоит также помнить желание Трампа увеличить таможенные тарифы. Учитывая его стиль ведения дел, может быть полезно, если послом в Эстонии будет человек, близкий к Трампу, который способен стать хорошим посредником между Белым домом и национальными интересами Эстонии.

Комментарии
Copy
Наверх