КОЛОНКА POSTIMEES Назначение нового посла США вселяет оптимизм в Эстонии

Однако семья Пипко не идентифицирует себя в США как эстонцы, а как евреи, эмигрировавшие в США. Тем не менее важно, что человек, который регулярно общается с Трампом, хорошо знает свои корни.

Элизабет Пипко также активно поддерживает Израиль и тяжело пережила теракт ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года. Поэтому тем, кто хочет разрывать связи с Израилем в эстонских университетах или легкомысленно голосовать в ООН против США по вопросам, связанным с Палестиной и Израилем, следует тщательно обдумывать свои действия и их возможные последствия для Эстонии.

Тем не менее хорошие отношения семьи Пипко с командой президента могут оказаться плюсом для Эстонии.

Роман Пипко изучал юриспруденцию в Тартуском университете, владеет эстонским языком на базовом уровне и несколько раз приезжал в Эстонию после эмиграции в США. За год до него в университете обучался так называемый «золотой курс» юристов, из которого вышли многие ведущие юристы, адвокаты, государственные деятели и предприниматели Эстонии. Возможно, эти связи до конца не забыты. Эти обстоятельства дают надежду, что новый американский посол адаптируется в Эстонии быстрее, чем обычно.

В то же время быстрое назначение Пипко и тот факт, что это политический выбор, а не карьерный дипломат, который может не придерживаться всех протокольных норм, характерных для профессиональных дипломатов, означает, что у нас появляется шанс на быстрое и эффективное ведение дел, если мы сами этого не испортим.

Нельзя исключать, что Эстония находится на радарах Трампа в позитивном контексте из-за того, что мы - одна из стран НАТО с самым высоким уровнем расходов на оборону.

Трамп в течение многих лет добивался значительного увеличения расходов союзников на оборону, а сейчас уже говорит о необходимости их повышения до 5% ВВП.

Стоит также помнить желание Трампа увеличить таможенные тарифы. Учитывая его стиль ведения дел, может быть полезно, если послом в Эстонии будет человек, близкий к Трампу, который способен стать хорошим посредником между Белым домом и национальными интересами Эстонии.