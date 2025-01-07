Экономист: в прошлом году жизнь большинства работников стала немного лучше

В декабре цены выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем. Если исключить сезонные колебания, месячный рост цен составил 0,4%.

Годовая инфляция в декабре достигла 4,1%, что означает, что в среднем цены в течение года росли примерно на 0,3% ежемесячно. Инфляция была выше в начале года из-за повышения НДС, а в остальной части года цены увеличивались в среднем на 0,2% в месяц.

«В 2024 году цены были на 3,7% выше, чем в среднем годом ранее. Это означает, что для покупки аналогичного набора товаров и услуг нужно было зарабатывать на 3,7 евро больше на каждые 100 евро. Рост средней зарплаты был выше 3,7%, поэтому для большинства получателей зарплаты жизнь в прошлом году немного улучшилась», - сказал Уускюла.

«Хотя годовой рост цен в 4,1% меньше, чем в предыдущие три года - в 2021 году он составил 12%, к концу 2022 года - 17,5%, а к концу 2023 года - 4,3%, - это все еще значительный рост. В зоне евро инфляция ниже, а у наших соседей в Латвии, Литве и Финляндии рост цен явно ниже нашего», - продолжил Уускюла.

По его словам, после значительного роста цен в 2021 и 2022 годах Эстонии необходимо очень низкое повышение цен или даже небольшое снижение, чтобы экспортные предприятия получили некоторое облегчение и смогли адаптироваться к росту затрат. «Продолжающийся рост цен усложняет жизнь экспортеров даже при восстановлении внешнего спроса, поскольку новые заказы могут обходить Эстонию стороной», - отметил Уускюла.

«Однако в этом году, к сожалению, ожидается некоторое ускорение роста цен из-за увеличения налогов, акцизов, сборов, штрафов и различных пошлин. Компании постараются компенсировать это своим работникам, но это, в свою очередь, приведет к росту затрат и цен», - добавил Уускюла.