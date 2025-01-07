ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ Стать благополучным эстонским городом Маарду мешает не Дед Мороз, а порочная политика местной власти

И на этом фоне эстоноязычные медиа не единожды отказывали в публикациях критических материалов оппозиции о Маарду именно на эстонском языке. В том числе отказывались их размещать и на портале EPL.

А вот тема с Дедом Морозом показалась автору статьи «Маарду маленький Ида-Вирумаа под боком у столицы?» Аннетте Нордманн достойной широкой огласки. Журналистка Нордманн сокрушается, что Дед Мороз не посетил город и не дарил подарки жителям Маарду в Рождество 24-26 декабря. Я соглашусь с тем, что центристская мэрия Маарду давно игнорирует факт проживания в городе эстонской диаспоры и национальные традиции здесь не в чести. Но, с другой стороны, сама эстоноязычная община крайне пассивна и разобщена, инициатив от нее нашей депутатской группе не поступает.

Мэр новый, но все остается по-старому

Формально Маарду недавно возглавил новый человек - Аурика Син-Керра. Но фактически вся полнота власти осталась у Владимира Архипова, который перешел в Рийгикогу, но сохранил за собой мандат депутата Горсобрания Маарду и был избран главой фракции Центристской партии, диктующей городу повестку жизни. Так что авторитарная природа власти в Маарду не изменилась и интересы, традиции эстоноязычного населения в Маарду продолжают игнорировать.

Конечно, очень плохо, что в дни Рождества 24-26 декабря власти города не нашли возможности пригласить в Маарду Jõuluvana. Но не нужно сталкивать лбами эстонского и славянского героев зимних сказочных мифов и преданий. Я сам лично как глава избирательного союза «Голос Маарду» за свой счет приглашал Дедушку Мороза в канун Нового года на встречу с жителями города, ведь 1 января - государственный новогодний праздник. И эту традицию намерен сохранить и впредь.

А журналистам эстонских медиа предлагаю организовать десант в Маарду, посетить учреждения и предприятия города, пообщаться с его жителями, чтобы понять, что реально волнует людей, вынужденных вести ежедневную борьбу за существование. Думаю, что график прибытия Деда Мороза в перечне проблем окажется на последнем месте.

И нам нужно искать то, что объединяет, а не раскалывает эстонское общество. Только взаимоуважение народов, населяющих Эстонию, сохранение их национальных традиций и культур позволит совместными усилиями обеспечить нашей стране надежное будущее!