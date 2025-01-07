Крупная эстонская газета пожурила решение властей Маарду потратить средства на приглашение в город Деда Мороза, но проигнорировать Рождество. Николай Дегтяренко сожалеет, что власти Маарду не позвали в город Jõuluvana с подарками 24 декабря, но настаивает, что в городе есть куда более серьезные проблемы, стоящие внимания эстонской прессы.
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ ⟩ Стать благополучным эстонским городом Маарду мешает не Дед Мороз, а порочная политика местной власти
В местных СМИ в последнее время было опубликованы несколько заметок о Маарду. Эстоноязычные журналисты поделились своими мыслями о проблемах эстонизации общественной жизни преимущественно русскоязычного города.
Рад, что национальные средства массовой информации наконец-то уделили внимание острым вопросам Маарду, о которых избирательный союз «Голос Маарду» рассказывает много лет. Но, к сожалению, поводом для публикаций послужили не реальные вызовы, созданные центристской властью, монопольно управляющей Маарду, а график прибытия Деда Мороза, не согласованный с рождественским календарем Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Где рассерженные журналисты были раньше?
Стало интересно, где эти авторы были, когда оппозиция в горсобрании Маарду постоянно заявляла о препятствиях, чинимых властями обучению эстонскому языку в общеобразовательных школах Маарду? Почему эстонские журналисты не вмешались, когда власти Маарду ликвидировали гимназическую ступень Каллаверской гимназии и перевели эстоноязычных детей в Маардускую гимназиию с преимущественно русскоязычным обучением?
Да, низкий уровень владения детьми и молодежью города Маарду эстонским языком связан с недостаточным финансирования со стороны мэрии и проваленной работой в области образования и интеграции. Но вместо создания условий для перехода на эстонский язык обучения в детских садах и учебных заведениях центристское большинство горсобрания Маарду регулярно ходатайствовало перед правительством страны о частичном предоставлении разрешений на учебно-воспитательную деятельность на русском языке.
Складывается впечатление, что местные власти бойкотировали государственную образовательную реформу. Но это не единственная проблема, иллюстрирующая провал городского менеджмента, многие годы возглавлявшегося центристом Владимиром Архиповым.
Например, согласно статистическим данным, самые богатые муниципалитеты Эстонии расположены вокруг Таллинна. Близость к столице позволяет привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Так, в волостях Раэ, Кийли и Йыэляхтме доход на душу населения превышает средний показатель по Эстонии более чем на 20%. Но общую картину благополучия портит расположенный в 15 км от Таллинна Маарду, оказавшийся в пятерке самых беднейших муниципалитетов Эстонии.
В Маарду доходы от основной деятельности на 14% ниже, чем в среднем по стране. И отставание Маарду в качестве жизни на фоне Таллинна заметно невооруженным глазом. Но вместо создания новых рабочих мест, стимулирования развития малого бизнеса и повышения доходности бюджета власти Маарду постоянно берут кредиты, наращивая долги и одновременно повышая расходы на собственное содержание и зарплаты мэрских чиновников.
Однако эстонским медиа эти проблемы оказались неинтересны, потому что публика любит скандалы. Журналистам скучно рассказывать о бедственном положении Маарду, масштаб маловат и кликабельность таких материалов низковата.
Подавление свободы слова в Маарду
Между тем, именно национальные эстоноязычные медиа могли бы помочь гражданским активистам Маарду прорвать информационную блокаду, которую за бюджетные деньги организовали центристы.
В Маарду давно практикуется подавление свободы слова. В городских медиа, финансируемых мэрией, информация подается однобоко, она лишена малейшей критики в адрес городской власти. Деятельность оппозиции фактически под запретом. А нелицеприятные высказывания о деятельности мэра часто становятся предметом судебных исков. Лояльность избирателей власть покупает за картошку и дрова.
И на этом фоне эстоноязычные медиа не единожды отказывали в публикациях критических материалов оппозиции о Маарду именно на эстонском языке. В том числе отказывались их размещать и на портале EPL.
А вот тема с Дедом Морозом показалась автору статьи «Маарду маленький Ида-Вирумаа под боком у столицы?» Аннетте Нордманн достойной широкой огласки. Журналистка Нордманн сокрушается, что Дед Мороз не посетил город и не дарил подарки жителям Маарду в Рождество 24-26 декабря. Я соглашусь с тем, что центристская мэрия Маарду давно игнорирует факт проживания в городе эстонской диаспоры и национальные традиции здесь не в чести. Но, с другой стороны, сама эстоноязычная община крайне пассивна и разобщена, инициатив от нее нашей депутатской группе не поступает.
Мэр новый, но все остается по-старому
Формально Маарду недавно возглавил новый человек - Аурика Син-Керра. Но фактически вся полнота власти осталась у Владимира Архипова, который перешел в Рийгикогу, но сохранил за собой мандат депутата Горсобрания Маарду и был избран главой фракции Центристской партии, диктующей городу повестку жизни. Так что авторитарная природа власти в Маарду не изменилась и интересы, традиции эстоноязычного населения в Маарду продолжают игнорировать.
Конечно, очень плохо, что в дни Рождества 24-26 декабря власти города не нашли возможности пригласить в Маарду Jõuluvana. Но не нужно сталкивать лбами эстонского и славянского героев зимних сказочных мифов и преданий. Я сам лично как глава избирательного союза «Голос Маарду» за свой счет приглашал Дедушку Мороза в канун Нового года на встречу с жителями города, ведь 1 января - государственный новогодний праздник. И эту традицию намерен сохранить и впредь.
А журналистам эстонских медиа предлагаю организовать десант в Маарду, посетить учреждения и предприятия города, пообщаться с его жителями, чтобы понять, что реально волнует людей, вынужденных вести ежедневную борьбу за существование. Думаю, что график прибытия Деда Мороза в перечне проблем окажется на последнем месте.
И нам нужно искать то, что объединяет, а не раскалывает эстонское общество. Только взаимоуважение народов, населяющих Эстонию, сохранение их национальных традиций и культур позволит совместными усилиями обеспечить нашей стране надежное будущее!