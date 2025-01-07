Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше



«У нас всегда так: когда эстонской экономике хуже, у нас дела идут лучше, - говорит Гросс. - Мы – дискаунтер и нажимаем на цены, поэтому люди стали больше ходить в наши магазины, ибо считают свои деньги. Из магазинов премиум-класса люди уходят и ищут, что подешевле. Число посетителей выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом».