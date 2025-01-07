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Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше

Редактор: rus.postimees.ee
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Олег Гросс.
Олег Гросс. Фото: Ain Liiva

По словам владельца торговой сети Grossi Олега Гросса, прошлый год был для его торговой сети успешным – ведь экономика Эстонии падала, а посещаемость магазинов выросла, пишет

dv.ee

.


«У нас всегда так: когда эстонской экономике хуже, у нас дела идут лучше, - говорит Гросс. - Мы – дискаунтер и нажимаем на цены, поэтому люди стали больше ходить в наши магазины, ибо считают свои деньги. Из магазинов премиум-класса люди уходят и ищут, что подешевле. Число посетителей выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом».

Каких-то кампаний, агрессивного маркетинга или массовых скидок Гросс делать не планирует, так как, по его словам, это не работает.

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