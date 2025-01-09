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Силы обороны беспокоит плохой эстонский у призывников, а бывшие срочники говорят о конфликтах на языковой почве (2)

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Солдаты срочной службы. Иллюстративное фото.
Солдаты срочной службы. Иллюстративное фото. Фото: Martin Pedaja

По мнению Сил обороны, плохое владение эстонским языком русскоязычными срочниками является серьезной проблемой, а на курсы по эстонскому языку для таких служащих в прошлом году было потрачено более 50 000 евро. Сами бывшие срочники с родным русским видят в армии возможность подправить свой эстонский, однако подмечают конфликты на языковой почве.

Яков, который недавно прошел срочную службу в Куперьяновском пехотном батальоне в Выру, до девятого класса учился в эстонской школе, а после - в русской школе с языковым погружением, но все равно - до армии эстонский язык встречался в его жизни не слишком часто.

«Я пришел в армию с мыслью остаться там. Поэтому на занятиях мне было интереснее, чем всем остальным», - сказал он и добавил, что, благодаря этому, на уроках в армии он всегда улавливал общую суть, и пробелов в знаниях не возникало.

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