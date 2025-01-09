По мнению Сил обороны, плохое владение эстонским языком русскоязычными срочниками является серьезной проблемой, а на курсы по эстонскому языку для таких служащих в прошлом году было потрачено более 50 000 евро. Сами бывшие срочники с родным русским видят в армии возможность подправить свой эстонский, однако подмечают конфликты на языковой почве.
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Силы обороны беспокоит плохой эстонский у призывников, а бывшие срочники говорят о конфликтах на языковой почве (2)
Яков, который недавно прошел срочную службу в Куперьяновском пехотном батальоне в Выру, до девятого класса учился в эстонской школе, а после - в русской школе с языковым погружением, но все равно - до армии эстонский язык встречался в его жизни не слишком часто.