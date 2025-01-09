Яков, который недавно прошел срочную службу в Куперьяновском пехотном батальоне в Выру, до девятого класса учился в эстонской школе, а после - в русской школе с языковым погружением, но все равно - до армии эстонский язык встречался в его жизни не слишком часто.

«Я пришел в армию с мыслью остаться там. Поэтому на занятиях мне было интереснее, чем всем остальным», - сказал он и добавил, что, благодаря этому, на уроках в армии он всегда улавливал общую суть, и пробелов в знаниях не возникало.