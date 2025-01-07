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Восстановлено железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии: первый день принес противоречивые отзывы

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На вокзале в Валга поезда Таллинн-Валга и Валга-Рига стояли рядом на платформах, что облегчало пересадку.
На вокзале в Валга поезда Таллинн-Валга и Валга-Рига стояли рядом на платформах, что облегчало пересадку. Фото: Richard Särk

В понедельник в 12:50 на первый перрон Тартуского вокзала прибыл украшенный флагами стран Балтии поезд Таллинн-Валга, который стал первой частью нового железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильнюсом.

За время поездки, которая длится чуть более десяти часов, пассажиры должны дважды пересаживаться - в Валга и в Риге. Поскольку обе пересадки занимают менее 20 минут, пассажиры, севшие на поезд из Тарту, прибудут в Ригу около половины пятого, а в Вильнюс - в начале десятого. 

Вчера на Тартуском вокзале выяснилось, что большинство пассажиров направляются в Валка, но не дальше. Малль Мерило, продающая на вокзале билеты, а также еду и напитки, рассказала, что к железнодорожному сообщению с Ригой в целом проявляется большой интерес. Однако на первый валгаский поезд с согласованным расписанием у нее не купили ни одного билета. 

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