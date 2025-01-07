Восстановлено железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии: первый день принес противоречивые отзывы

За время поездки, которая длится чуть более десяти часов, пассажиры должны дважды пересаживаться - в Валга и в Риге. Поскольку обе пересадки занимают менее 20 минут, пассажиры, севшие на поезд из Тарту, прибудут в Ригу около половины пятого, а в Вильнюс - в начале десятого.

Вчера на Тартуском вокзале выяснилось, что большинство пассажиров направляются в Валка, но не дальше. Малль Мерило, продающая на вокзале билеты, а также еду и напитки, рассказала, что к железнодорожному сообщению с Ригой в целом проявляется большой интерес. Однако на первый валгаский поезд с согласованным расписанием у нее не купили ни одного билета.