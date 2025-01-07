В понедельник в 12:50 на первый перрон Тартуского вокзала прибыл украшенный флагами стран Балтии поезд Таллинн-Валга, который стал первой частью нового железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильнюсом.
Для подписчиков
Восстановлено железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии: первый день принес противоречивые отзывы
За время поездки, которая длится чуть более десяти часов, пассажиры должны дважды пересаживаться - в Валга и в Риге. Поскольку обе пересадки занимают менее 20 минут, пассажиры, севшие на поезд из Тарту, прибудут в Ригу около половины пятого, а в Вильнюс - в начале десятого.