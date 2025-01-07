Вируский марафон откладывается – названа новая дата

Марафон Тамсалу-Неэрути теперь переименован в Неэрути марафон, который будет проходить в вольной технике. Трассы соревнования проложены в северной части маршрута прошлого года.

«На сегодняшний день на полях снега меньше, в лесу его немного больше. Средняя толщина снежного покрова составляет около 2 см, местами даже меньше. Повсюду возвышаются кротовины, а вся поверхность напоминает лунный пейзаж».

«Если отдельные лыжники еще смогут проехать несколько кругов по трассе, то большому количеству участников проехать три круга будет уже невозможно. К тому же ожидается оттепель, которая еще больше осложнит ситуацию. Трасса слишком мягкая», - прокомментировал состояние маршрута главный мастер Вируского марафона Март Суурусу.

Главный организатор Вируского марафона Тармо Кярди отметил, что решение далось нелегко, но участникам хочется предложить трассы самого высокого уровня, чего, к сожалению, нынешние условия не позволяют обеспечить.